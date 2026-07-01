Τακτική σύσκεψη των τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο με τον Λευτέρη Αυγενάκη

Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τα στελέχη της παράταξης και της συστηματικής προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, συγκαλεί τακτική σύσκεψη εργασίας των τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026,

στις 18:00,

στο Ξενοδοχείο Ibis Styles Heraklion Central (Κορωναίου 9, Ηράκλειο).

Κεντρικό θέμα της συνάντησης είναι: «Στην τελική ευθεία για τις εκλογές: Πολιτικές εξελίξεις και οι προτεραιότητές μας».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις,

θα αξιολογηθεί η μέχρι σήμερα πορεία του οργανωτικού σχεδιασμού και θα συζητηθούν οι προτεραιότητες και οι επόμενες πρωτοβουλίες της παράταξης, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταγραφή προτάσεων και προβληματισμών από τα στελέχη, καθώς και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης ενόψει των προκλήσεων της επόμενης περιόδου.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των στελεχών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ενότητα, η συνεργασία και η συνεχής επικοινωνία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία της παράταξης και την επίτευξη των κοινών μας στόχων.