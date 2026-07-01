ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Παράταση θητείας των Αντιδημάρχων Δήμου Χανίων εν όψει της έγκρισης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων για ένα έτος, το ελάχιστο διάστημα που προβλέπει ο νόμος, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Η επιλογή του ελάχιστου αυτού διαστήματος δεν είναι τυχαία. Εντός του τρέχοντος μήνα αναμένεται η έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων, ο οποίος θα αποτυπώσει τη σύγχρονη δομή και τις αναβαθμισμένες αρμοδιότητες των υπηρεσιών,

ανταποκρινόμενος στις αυξημένες ανάγκες της πόλης και των πολιτών. Ο νέος Οργανισμός επιφέρει ουσιαστικές θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές, όπως ενδεικτικά τη δημιουργία νέας Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων. Η παράταση, επομένως, λειτουργεί ως γέφυρα διοικητικής συνέχειας μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Πάνω σε αυτή ακριβώς τη νέα δομή θα διαμορφωθούν και θα συνδεθούν οι αντιδημαρχίες, ώστε οι τομείς ευθύνης των Αντιδημάρχων να αντιστοιχούν πλήρως στις οργανικές μονάδες και τις αρμοδιότητες που θεσπίζει ο νέος Οργανισμός. Για τον λόγο αυτό, οι όποιες αλλαγές στη σύνθεση και στις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων θα γίνουν μετά την έκδοση του νέου Οργανισμού σε ΦΕΚ.

Έως τότε, η παράταση της θητείας εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή, χωρίς κενά στη διοίκηση και στην αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των δημοτών.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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