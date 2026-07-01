ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νέες θέσεις φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Συνάντηση με ζητήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο της πόλης πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΕΣΗ) Μενέλαο Σκουλούδη και τον Οικονομικό Επόπτη του ΕΣΗ Χρήστο Βασιλάκη.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Νέα Αλικαρνασσό, παρουσία και του στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας Πελαγίας Χαιρέτη, συζητήθηκαν τα επερχόμενα έργα στο κέντρο της πόλης, όπως είναι οι νέες ασφαλτοστρώσεις, η ανάπλαση της Λ. Καλοκαιρινού, ζητήματα αστυνόμευσης και καθημερινής λειτουργίας της αγοράς.

Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των σημείων στάσης για την φορτοεκφόρτωση των καταστημάτων, όπου όπως έχει προτείνει η Επιτροπή Κυκλοφορίας και έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το αμέσως επόμενο διάστημα θα παραχωρηθούν επιπλέον θέσεις στις οδούς 1821 και στην μικρή Έβανς. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, θα παραχωρηθούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης για δίκυκλα και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Ζωγράφου.

Όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση, ο ΕΣΗ θα προτείνει και νέες θέσεις για την φορτοεκφόρτωση καθώς διεύρυνση του ωραρίου, που σήμερα είναι από τις 06:00 έως τις 10:00 και από τις 15:00 έως τις 17:00, πρόταση η οποία θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή.

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Team Πολ. Κρήτης
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