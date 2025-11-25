ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Ελ. Βενιζέλου, κατά το τριήμερο 26-28 Νοεμβρίου.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα Ρεθύμνου, θα τεθούν εφαρμογή ισχύσουν το προσεχές τριήμερο.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Αρκαδίου.

Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω δακτυλίου, αποκλειστικά για την οδό Αρκαδίου, αναστέλλεται κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα λόγω της προσωρινής διακοπής της διέλευσης από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες από το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου & τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ρ σε συνεργασία με την Τροχαία Ρεθύμνου και θα εφαρμοστούν προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες στο πλαίσιο του έργου: «Προμήθεια & εγκατάσταση τεσσάρων αυτόματων τηλεσκοπικών ηλεκτρομηχανικών βυθιζόμενων κολώνων».

