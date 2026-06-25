Ε.Π.Κ.Κρητης: ” Κραυγή αγωνίας” από τους θεσμικούς φορείς και πολίτες του Νομού Χανίων, για το Νοσοκομειο “Άγιος Γεώργιος”

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως αποδέκτης από τους καταναλωτές,των υπηρεσιών υγείας , εκφράζει την αγωνία της και παρσκολουθει με

έντονο ενδιαφέρον,τις εξελίξεις.γισ το νοσοκομείο.των Χανίων ,αφού το νοσοκομείο παρουσιάζει ουσιαστική έλλειψη από προσωπικό ,ιατρικό και νοσηλευτικό ,για την βιωσιμότητα του

Επ αυτού,

Οι θεσμικοί φορείς του Ν

Χανίων συμμετείχαν σε σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων,

για να βοηθήσουν ο καθένας με το δικό του επιστημονικό του πεδίο, με προτάσεις διάσωσης του νοσοκομειου , “Αγ Γεωργίος”

Η συμμετοχή στην σύσκεψη,ήταν η προσδοκώμενη.σε ένα τόσο.κσυτο.θεμα (υγεία) οι

διαπιστώσεις πολλές, αλλά χωρίς τολμηρές λύσεις!!!

.

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, επιβεβαίωσε με τον πιο δραματικό τρόπο αυτό που όλοι οι Χανιώτες χρήστες των υπηρεσιών υγείας (καταναλωτές)γνωρίζουν: το νοσοκομείο του νομού μας εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Φορείς, αυτοδιοίκηση και υγειονομικοί, συμφώνησαν ομόφωνα στις τεράστιες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, η συζήτηση αναλώθηκε στην περιγραφή του προβλήματος, αφήνοντας στο περιθώριο τις άμεσες, ρηξικέλευθες προτάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση.

Η συζήτηση περιορίστηκε :

Στην σκληρή πραγματικότητα και το «burnout» των υγειονομικών

Επισημάνθηκε ότι,

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα Χανιά ,εργάζεται υπό καθεστώς ακραίας σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Οι αριθμοί που ακούστηκαν στη συνεδρίαση προκαλούν σοκ:

Ελάχιστοι παθολόγοι για να καλύψουν ολόκληρο τον νομό.

Υποστελέχωση στα ΤΕΠ και στα χειρουργεία.

Δεκάδες αρνήσεις θέσεων από νέους νοσηλευτές.

Απαγορευτικό κόστος διαβίωσης λόγω του τουρισμού.

Η υποστελέχωση αυτή οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Οι γιατροί αρνούνται να έρθουν στα Χανιά, γνωρίζοντας ότι θα κληθούν να κάνουν εξαντλητικές εφημερίες, ενώ το υπάρχον προσωπικό βρίσκεται στα πρόθυρα του

Το «αγκάθι» του στεγαστικού

και η σιωπή των φορέων

Η δική.μσς διαπίστωση!

Το μεγαλύτερο εμπόδιο ,για την προσέλκυση νέων επιστημόνων στα Χανιά, είναι το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι στη γενική σύσκεψη δεν κατατέθηκαν τολμηρές, άμεσες προτάσεις από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος

.Όταν ένας νέος γιατρός ή νοσηλευτής καλείται να ξοδέψει περισσότερο από τον μισό του μισθό μόνο για το ενοίκιο, οι απλές «εκκλήσεις» και οι διαπιστώσεις δεν αρκούν. Χρειάζονται πράξεις και ουσιαστικά κίνητρα.

Μισθό μόνο για το ενοίκιο, οι απλές «εκκλήσεις» και οι διαπιστώσεις δεν αρκούν. Χρειάζονται πράξεις και ουσιαστικά κίνητρα.

Ποιες άμεσες προτάσεις έπρεπε να είχαν συζητηθεί;

Για να γίνει ξανά το Νοσοκομείο Χανίων ελκυστικός προορισμός για το υγειονομικό προσωπικό, η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος οφείλουν, να θεσπίσουν μια δέσμη γενναίων μέτρων τα οποία η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα επισημαίνει και τα προτείνει:

Τα άμεσα μέτρα

,1Κάλυψη στεγαστικών εξόδων των γιατρών .και υγειονομικων από τους Δήμους: Οι δημοτικές αρχές του νομού, πρέπει να επιδοτήσουν άμεσα το ενοίκιο των υγειονομικών που έρχονται στα Χανιά ,ή να εξασφαλίσουν τη δωρεάν διαμονή τους.

2)Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του νοσοκομείου: 3)Δημιουργία σύγχρονων

κατοικιών για το προσωπικό μέσω προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης.

4)

Οικονομικά κίνητρα (Τοπικό Επίδομα): Θέσπιση ειδικού γεωγραφικού επιδόματος για τις περιοχές με υψηλό κόστος ζωής λόγω υπερτουρισμού.

5)Απαλλαγή από δημοτικά τέλη: Άμεση ελάφρυνση του νοσοκομείου από τα δημοτικά τέλη, ώστε οι πόροι αυτοί (πάνω από 130.000 ευρώ ετησίως) να κατευθυνθούν στην ενίσχυση του προσωπικού.

6)Κοινωνικές δομές για τις οικογένειες των υγειονομικών: Δημιουργία παιδικού σταθμού εντός ή πλησίον του νοσοκομείου για τη διευκόλυνση των εργαζομένων.

Συμπέρασμα: Λόγια τέλος, ώρα για έργα από όλους μας, κανείς δεν περισσεύει…Η υγεία είναι ,”αγαθόν “δεν είναι προϊόν να παζσρευεται

Οι πολίτες των Χανίων και οι τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο μας δικαιούνται ένα ασφαλές, πλήρως στελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Οι διαπιστώσεις και οι συσκέψεις οφείλουν να γίνονται αλλά στο να περιορίζονται σε διαπιστώσεις έχουν κουράσει.

Τα μέτρα.πρεπει.να παρθούν άμεσα.κσι συντονισμένα με πίεση στο Υπουργείο Υγείας από όλους μας με πρωτοβουλία ,των τοπικών βουλευτών και της της τοπικής αυτοδιοίκησης

Αν η τοπική αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Υγείας δεν πάρουν άμεσα την πολιτική απόφαση, να δώσουν πραγματικά κίνητρα διαβίωσης, σε γιατρούς κσυ.νοσηλευτες ,το Νοσοκομείο Χανίων θα συνεχίσει να υπολειτουργεί, με θύματα, τελικά, τους ίδιους τους.πολιτες ασθενείς.

Σημείωση: Εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Διοικητή του Νοσοκομείο Χανίων κ.Γεωργιο Μπεα.και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν για να το.κρατησουν ανοιχτό

Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ως Εθνικός Φορεας Προστασίας των καταναλωτών χρηστών των υπηρεσιών υγείας, δηλώνει ότι θα σταθεί και θα στηρίξει με κάθε μέσο που διαθέτει, κάθε προσπάθεια ,για την αναβάθμιση σε προσωπικό ,το Νοσοκομείου Χανίων .

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελακη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

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Email: epkxan@gmail.com

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