Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Παράπονα καταναλωτών ,για άρνηση πληρωμής με κάρτα,.(

,.(xρεωστική ή πιστωτική)μη νόμιμοι τιμοκατάλογοι από εστιατόρια και Κέντρα Αναψυχής ”

Σημαντικα είναι τα παράπονα και οι καταγγελίες των καταναλωτών, αυτές τις ημέρες, για φορολογικές και αγορά νομικές παραβάσεις από διάφορους επαγγελματίες, της Κρήτης

Συγκεκριμένα:Οι καταναλωτές καταγγέλλουν

1) Περίπτερα και Μίνι Μάρκετ ,ότι αρνούνται να δεχτούν την πληρωμή για αγορα τηλεφωνικής κάρτας, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Όσοι δέχονται την συναλλαγή αυτή, τους γίνεται επιβάρυνση πλέον των 2 ευρώ .

2) Καταστήματα μαζικής εστίασης και Αναψυχής ,ενώ υποχρεούται να λειτουργούν με pos ,αποφεύγουν την συναλλαγή με κάρτα ,με την αιτιολογία ότι δεν λειτουργεί το σύστημα.

3) Εστιατόρια, ταβέρνες,.fast food, δεν διαθέτουν στους καταναλωτές συμβατικούς τιμοκατάλογους, αλλά τους παραπέμπουν στο QR Code, πράγμα μη νόμιμο , αλλά και δυσκολευει τους καταναλωτές στον να έρθουν σε γνώση του τιμοκατάλογου, ειδικά για τους μη γνώστες υπολογιστή και υπερήλικες.

Για ενημέρωση των καταναλωτών και συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Παραθέτουμε την νομοθεσία για τους τιμοκαταλόγους στα εστιατόρια, βάσει του Νόμου 1088/2012 και των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., επιβάλλει την αναγραφή όλων των ειδών «αλά-κάρτ» με την τελική τιμή τους (Φ.Π.Α. και επιβαρύνσεις), την υποχρέωση αναγραφής «Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις», την απαγόρευση χρέωσης κουβέρ, και την παροχή «Δελτίου Παραπόνων». Επιπλέον, τα είδη πρέπει να προσφέρονται με τη μερίδα και, αν πωλούνται και με το κιλό, πρέπει να σημειώνεται η ένδειξη «με το κιλό».

Βασικές Υποχρεώσεις Εστιατόρων:

Εμφάνιση Τιμοκαταλόγου:

Οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο για τους πελάτες.

Είδη και Τιμές:

Πρέπει να αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα «αλά-κάρτ» είδη και οι τελικές τιμές τους, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και άλλων επιβαρύνσεων.

Απαγόρευση Προσαύξησης:

Η τελική τιμή που αναγράφεται δεν επιτρέπεται να προσαυξηθεί για κανέναν λόγο.

Ένδειξη Επιβαρύνσεων:

Πρέπει να αναγράφεται η φράση «Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις» σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου.

Απαγόρευση Χρέωσης Κουβέρ:

Απαγορεύεται η χρέωση «κουβέρ» στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής.

Πώληση Μερίδων:

Τα είδη (φαγητά, σαλάτες) προσφέρονται υποχρεωτικά με τη μερίδα. Αν πωλούνται και με το κιλό, πρέπει να υπάρχει η σχετική ένδειξη στον τιμοκατάλογο.

«Δελτίο Παραπόνων»:

Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων πρέπει να τηρούν και να παρέχουν στους πελάτες «Δελτίο Παραπόνων» για τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής.

Νομοθεσία που καθορίζει τις υποχρεώσεις:

Νόμος 1088/2012:

Το άρθρο 130 (Ενότητα 5.1 Εστίαση/Αναψυχή) ορίζει τις λεπτομέρειες για τους τιμοκαταλόγους.

Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών):

Εφαρμόζουν και συμπληρώνουν τις διατάξεις για τις υποχρεώσεις τήρησης τιμοκαταλόγων και την απαγόρευση χρέωσης κουβέρ, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 2983/30-08-2017.

Οι παραβάτες των παραπάνω τιμωρούνται με αυστηρά Διοικητικά πρόστιμα και παραπομπή στις Δικαστικές Αρχές.

Για παράπονα και και καταγγελίες στο 1520 στις Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών και βέβαια και στην δική μας , ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή και ώρες 9’εως 12 στο τηλ.2921092306 με κλείσιμο” ραντεβού”.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη