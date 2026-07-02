Εφιάλτης για 8χρονο στην Κρήτη – Καταγγελία ότι 58χρονος επιχείρησε να τον πνίξει με μαξιλάρι

Σοβαρότατες καταγγελίες για ένα πρωτοφανές περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου διατυπώνει μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, καταγγέλλεται ότι 58χρονος που νοικιάζει σπίτι στην οικογένεια, ενοχλημένος από τις φωνές των παιδιών, φέρεται να μπήκε στην οικία ενώ απουσίαζε η μητέρα και να επιτέθηκε στο μικρότερο, 8 ετών. Κατηγορείται ότι το χτύπησε στο πρόσωπο αλλά και επιχείρησε να το πνίξει με ένα μαξιλάρι.

Κατά το τοπικό σάιτ, αν και η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορούσε στα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της διατάραξης κοινής ησυχίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 8χρονου, με τον συλληφθέντα να παίρνει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.