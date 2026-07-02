Στα Χανιά το επετειακό 10ο SouthBreak Jam

Για δέκατη συνεχή χρονιά, τα Χανιά φιλοξενούν το SouthBreak Jam, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις Breakdance και Streetdance στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, στις 17:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Η επετειακή διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερους από 100 χορευτές από 16 χώρες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν διεκδικώντας χρηματικά έπαθλα, καθώς και την πρόκρισή τους στο διεθνές event Legits Blast στη Σλοβακία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια Breakdance και Streetdance για όλες τις ηλικίες με καταξιωμένους χορευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε για τη διοργάνωση, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Ιωάννης Γιαννακάκης, συνεχάρη τους διοργανωτές για τη σταθερή πορεία του θεσμού, επισημαίνοντας ότι μέσα σε δέκα χρόνια το SouthBreak Jam έχει εξελιχθεί σε μια διοργάνωση με διεθνή αναγνώριση, η οποία φέρνει στα Χανιά νέους ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες και δημιουργική έκφραση.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δυναμική της street κουλτούρας μέσα από την οργάνωση, τη συνεργασία και τον σεβασμό στους κανόνες, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει το πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης και ενισχύει τον σύγχρονο χαρακτήρα της.

Από την πλευρά του, ο διοργανωτής της εκδήλωσης, Μάνος Κατσιαδάκης, σημείωσε ότι το SouthBreak Jam γεννήθηκε το 2016 από την αγάπη των διοργανωτών για το Breakdance και την κουλτούρα του hip-hop, με στόχο να φέρει στα Χανιά μια διοργάνωση που μέχρι τότε δεν υπήρχε στην

Κρήτη. Όπως τόνισε, δέκα χρόνια μετά, το εγχείρημα συνεχίζει αδιάλειπτα, προσελκύοντας κορυφαίους χορευτές και κριτές από όλο τον κόσμο και προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό θέαμα.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Μάνο Κατσιαδάκη και την Ηλέκτρα Ψαράκη, ενώ αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες και φίλους του χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη θέση των Χανίων ως σημείου συνάντησης σημαντικών πολιτιστικών και νεανικών διοργανώσεων.

Σάββατο 4 Ιουλίου

Θέατρο Μίκη Θεοδωράκη 17:00

Γενική είσοδος 12+ ετών & διαγωνιζόμενοι: 15 Ευρώ

Παιδιά 7-11 : 10 ευρώ Παιδιά μέχρι 6 ετών : Ελεύθερη είσοδος