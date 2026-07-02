Εφορία: Νέα χρέη 3,76 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο

Πάνω από 4,2 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν συνολικά 114,6 δισ. ευρώ. Ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη ύψους 35,53 δις. ευρώ. Μόλις 5,39 δις. ευρώ βρίσκονται σε ρύθμιση. Η ΑΑΔΕ ανοίγει τη νέα πλατφόρμα των 72 δόσεων

Το βουνό των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία συνεχίζει να μεγαλώνει. Μέσα σε έναν χρόνο οι φορολογούμενοι δημιούργησαν νέα χρέη ύψους 3,765 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 114,57 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των βεβαιωμένων χρεών, καθώς ανέρχονται σε 5,39 δισ. ευρώ ή το 6,83% του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Το επόμενο διάστημα η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει την πλατφόρμα της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων, δίνοντας μία ακόμη ευκαιρία σε φορολογούμενους να τακτοποιήσουν οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι τα δύο τρίτα του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου αφορούν καθαρά φορολογικές οφειλές, συνολικού ύψους 52,37 δισ. ευρώ. Σχεδόν οι μισές προέρχονται από απλήρωτο ΦΠΑ, ενώ ακολουθούν οι οφειλές από φόρο εισοδήματος.

Η ακτινογραφία των οφειλών και των οφειλετών

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι στο τέλος Απριλίου 2026:

– Οι οφειλέτες ανήλθαν σε 4.251.967 φυσικά και νομικά πρόσωπα, αυξημένοι κατά 9.460 ΑΦΜ σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών παρατηρείται στο εύρος οφειλής από 10 μέχρι 50 ευρώ (κατά 65.298 πρόσωπα), καθώς και από 3.001 μέχρι 100.000 ευρώ (κατά 30.208 πρόσωπα),

ενώ μείωση του αριθμού των οφειλετών σημειώνεται σε οφειλές από 50 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ (κατά 102.447 πρόσωπα). Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026, πάντως, οι οφειλέτες μειώθηκαν κατά 545.788 πρόσωπα, εξέλιξη που συνδέεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

– Από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη των 114,57 δισ. ευρώ, τα 35,53 δισ. ευρώ έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης. Στο ποσό αυτό, περιλαμβάνεται οφειλή ύψους 5,51 δισ. που αφορά πρόστιμα Κ.Β.Σ ενός οφειλέτη η οποία χαρακτηρίστηκε τον Νοέμβριο 2025 ως ανεπίδεκτη είσπραξης.

– Το 96,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, μόνο οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνουν το 75,53% του συνολικού χρέους, παρότι αφορούν μόλις το 0,24% των οφειλετών. Αντίθετα, εννέα στους δέκα οφειλέτες (90,40%) χρωστούν έως 10.000 ευρώ, αλλά το μερίδιό τους στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο περιορίζεται μόλις στο 3,43%.

– Τα νομικά πρόσωπα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, καθώς οφείλουν 71,04 δισ. ευρώ ή το 62% του συνόλου, έναντι 43,53 δισ. ευρώ (38%) που αντιστοιχούν στα φυσικά πρόσωπα.

Στις μικρές οφειλές κυριαρχούν τα φυσικά πρόσωπα, καθώς το 98,67% των χρεών έως 50 ευρώ και το 88,31% των οφειλών έως 10.000 ευρώ προέρχεται από αυτά. Αντίθετα, στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν κατά 70,19%, με συνολικό χρέος 60,73 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 6.500 νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιστοιχούν στο 62,63% των μεγάλων οφειλετών.

– Μόλις το 6,83% του πραγματικά εισπράξιμου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ποσό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ. Τα υψηλότερα ποσοστά ρυθμισμένων οφειλών καταγράφονται στην κατηγορία από 10.001 έως 100.000 ευρώ (18,65%), ενώ για τα φυσικά πρόσωπα η μεγαλύτερη συμμετοχή εμφανίζεται στις οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ και για τα νομικά πρόσωπα στις οφειλές από 10.001 έως 100.000 ευρώ.

Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ρύθμισης καταγράφονται τόσο στις πολύ μικρές οφειλές όσο και στα υψηλά χρέη, άνω των 50.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.