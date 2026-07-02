ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Γαλάτιος Μοσχονάς εκ νέου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Ο Γαλάτιος Μοσχονάς αναδείχθηκε για έκτη συνεχόμενη θητεία Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με φανερή ψηφοφορία σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 01 Ιουλίου στο Δημαρχείο στην Αγία Φωτεινή.

Ο κ. Μοσχονάς, προτάθηκε εκ νέου από τον Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντίστοιχα, στη θέση του αντιπροέδρου εκλέχτηκε ομόφωνα ο Κουτελιδάκης Ευάγγελος, που προτάθηκε από τη μειοψηφία, ενώ ομόφωνα εκλέχθηκε στη θέση του γραμματέα ο Ιερωνυμάκης Δημήτρης, ο οποίος προτάθηκε από την πλειοψηφία.

Τη συγκρότηση του νέου προεδρείου ακολούθησε η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρίου, της οποίας θα προεδρεύει ο Δήμαρχος Αμαρίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας ανέδειξαν τους:

Τακτικά μέλη:

1. Κουρκουλός Παύλος
2. Τρουλλινού Κυριακή
3. Καλομενόπουλος Αντώνιος
4. Φραγκιουδάκης Μενέλαος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ιερωνυμάκη Ασημένια
2. Καρπουζάκης Ιωάννης
3. Παραδεισανός Αδάμ
4. Κουτελιδάκης Ευάγγελος

Ο Δήμαρχος κ. Παντελής Μουρτζανός, συνεχάρη τους νεοεκλεγέντες και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, εξέφρασε δε τη βεβαιότητά του, ότι και η νέα θητεία θα είναι εξίσου δημιουργική και παραγωγική. Τέλος ζήτησε από όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαστή συνεργασία με στόχο την πρόοδο και την ευημερία του Αμαρίου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η γιαγιά του 3χρονου Άγγελου για την...

0
Μια συγκλονιστική εξομολόγηση λίγες ώρες μετά την απόφαση του...

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR...

0
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR ENTERTAINMENT WORLD LTD παρουσιάζουν την τραγωδία...

Η γιαγιά του 3χρονου Άγγελου για την...

0
Μια συγκλονιστική εξομολόγηση λίγες ώρες μετά την απόφαση του...

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR...

0
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR ENTERTAINMENT WORLD LTD παρουσιάζουν την τραγωδία...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανάσα για τους οδηγούς στο Ρέθυμνο: Ανοίγουν σχολικές αυλές για δωρεάν στάθμευση!
Επόμενο άρθρο
Η Καρυάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εφορία: Νέα χρέη 3,76 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πάνω από 4,2 εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν συνολικά 114,6 δισ....

Η γιαγιά του 3χρονου Άγγελου για την τελευταία νύχτα: “Του είπα σ’ αγαπώ πολύ, συγγνώμη που δεν κατάλαβα…

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια συγκλονιστική εξομολόγηση λίγες ώρες μετά την απόφαση του...

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR ENTERTAINMENT WORLD LTD παρουσιάζουν την τραγωδία του καλοκαιριού που… θα κλαίτε από τα...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης και η GR ENTERTAINMENT WORLD LTD παρουσιάζουν την τραγωδία...

Εορτολόγιο 2 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...