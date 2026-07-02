Ο Γαλάτιος Μοσχονάς εκ νέου Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρίου

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Ο Γαλάτιος Μοσχονάς αναδείχθηκε για έκτη συνεχόμενη θητεία Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου με φανερή ψηφοφορία σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 01 Ιουλίου στο Δημαρχείο στην Αγία Φωτεινή.

Ο κ. Μοσχονάς, προτάθηκε εκ νέου από τον Δήμαρχο Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανό για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντίστοιχα, στη θέση του αντιπροέδρου εκλέχτηκε ομόφωνα ο Κουτελιδάκης Ευάγγελος, που προτάθηκε από τη μειοψηφία, ενώ ομόφωνα εκλέχθηκε στη θέση του γραμματέα ο Ιερωνυμάκης Δημήτρης, ο οποίος προτάθηκε από την πλειοψηφία.

Τη συγκρότηση του νέου προεδρείου ακολούθησε η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρίου, της οποίας θα προεδρεύει ο Δήμαρχος Αμαρίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας ανέδειξαν τους:

Τακτικά μέλη:

1. Κουρκουλός Παύλος

2. Τρουλλινού Κυριακή

3. Καλομενόπουλος Αντώνιος

4. Φραγκιουδάκης Μενέλαος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ιερωνυμάκη Ασημένια

2. Καρπουζάκης Ιωάννης

3. Παραδεισανός Αδάμ

4. Κουτελιδάκης Ευάγγελος

Ο Δήμαρχος κ. Παντελής Μουρτζανός, συνεχάρη τους νεοεκλεγέντες και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, εξέφρασε δε τη βεβαιότητά του, ότι και η νέα θητεία θα είναι εξίσου δημιουργική και παραγωγική. Τέλος ζήτησε από όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαστή συνεργασία με στόχο την πρόοδο και την ευημερία του Αμαρίου.