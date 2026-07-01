Ανάσα για τους οδηγούς στο Ρέθυμνο: Ανοίγουν σχολικές αυλές για δωρεάν στάθμευση!

Ανοικτοί για προσωρινή δωρεάν στάθμευση οχημάτων θα παραμένουν από σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, προαύλιοι χώροι σχολικών συγκροτημάτων στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ρεθύμνης, το μέτρο εφαρμόζεται βάσει της απόφασης 211/2026 του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά τους προαύλιους χώρους του 1ου Λυκείου στο νότιο τμήμα, του 3ου Γυμνασίου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Οι χώροι θα διατίθενται για στάθμευση έως το τέλος Αυγούστου 2026 και θα λειτουργούν καθημερινά από τις 07:30 έως τις 21:30.

Μετά το συγκεκριμένο ωράριο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση, για λόγους ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων.