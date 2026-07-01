ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν μία 62χρονη γυναίκα έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ταράτσα διόροφου κτιρίου σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η 62χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται εκείνο της αυτοχειρίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος της 62χρονης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Ωστόσο, επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπήρχε σχετικό καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό.

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανάσα για τους οδηγούς στο Ρέθυμνο: Ανοίγουν...

0
Ανοικτοί για προσωρινή δωρεάν στάθμευση οχημάτων θα παραμένουν από...

Ένας διαπρεπής Κρητικός επιστήμονας στην κορυφή της...

0
Η Πρυτανική Αρχή καλωσορίζει τον Ελπιδοφόρο Μανταδάκη στο Ίδρυμα...

Ανάσα για τους οδηγούς στο Ρέθυμνο: Ανοίγουν...

0
Ανοικτοί για προσωρινή δωρεάν στάθμευση οχημάτων θα παραμένουν από...

Ένας διαπρεπής Κρητικός επιστήμονας στην κορυφή της...

0
Η Πρυτανική Αρχή καλωσορίζει τον Ελπιδοφόρο Μανταδάκη στο Ίδρυμα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ένας διαπρεπής Κρητικός επιστήμονας στην κορυφή της Παιδιατρικής Αιματολογίας
Επόμενο άρθρο
Ανάσα για τους οδηγούς στο Ρέθυμνο: Ανοίγουν σχολικές αυλές για δωρεάν στάθμευση!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ανάσα για τους οδηγούς στο Ρέθυμνο: Ανοίγουν σχολικές αυλές για δωρεάν στάθμευση!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανοικτοί για προσωρινή δωρεάν στάθμευση οχημάτων θα παραμένουν από...

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, σχεδόν στους 21° Κελσίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο τροπικός Ειρηνικός κατέγραψε έτσι το πιο θερμό πρώτο...

«Γυναίκες, φύγετε από τον κακοποιητή σας» – Ισχυρό μήνυμα σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο δημοσιογράφος Πάνος...

Ένας διαπρεπής Κρητικός επιστήμονας στην κορυφή της Παιδιατρικής Αιματολογίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Πρυτανική Αρχή καλωσορίζει τον Ελπιδοφόρο Μανταδάκη στο Ίδρυμα...