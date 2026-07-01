Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν μία 62χρονη γυναίκα έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ταράτσα διόροφου κτιρίου σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, η 62χρονη υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται εκείνο της αυτοχειρίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγος της 62χρονης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα βρισκόταν σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Ωστόσο, επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπήρχε σχετικό καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό.

Cretalive