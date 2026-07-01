Ένας διαπρεπής Κρητικός επιστήμονας στην κορυφή της Παιδιατρικής Αιματολογίας

Η Πρυτανική Αρχή καλωσορίζει τον Ελπιδοφόρο Μανταδάκη στο Ίδρυμα και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και στο ακαδημαϊκό του έργο.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του νέου μέλους Δ.Ε.Π. Ελπιδοφόρου Μανταδάκη, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Κοντάκη. Το γνωστικό του αντικείμενο του κ. Μανταδάκη που αναλαμβάνει καθήκοντα καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή. είναι η «Παιδιατρική – Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία» στον Τομέα Μητέρας – Παιδιού.

Η Πρυτανική Αρχή τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα του πορεία.

Ποιος είναι

Σύμφωνα με το πλούσιο βιογραφικό του, ο κ. Μανταδάκης, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, αποφοίτησε με «Άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1991, από όπου έλαβε μετέπειτα (2004) και το Διδακτορικό του Δίπλωμα, επίσης με βαθμό «Άριστα», εστιάζοντας στη θεραπεία της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας των παίδων.

Εξειδίκευση στις ΗΠΑ

Διαθέτει σπουδαία κλινική εμπειρία και εξειδίκευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ολοκλήρωσε την ειδικότητα της Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας (San Antonio, 1994-1997) και εξειδικεύτηκε στην Παιδιατρική Αιματολογία/Ογκολογία στο Southwestern Medical Center του Ντάλας (1997-2000), κατέχοντας τους αντίστοιχους επίσημους τίτλους (American Board of Pediatrics).

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, υπηρέτησε ως Επιμελητής στην Παιδιατρική Κλινική Αιματολογίας/Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (2002-2008), ενώ έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο, καθώς και στο Κ.Υ. Καστελίου. Από το 2008 ανήκε στο δυναμικό του ΔΠΘ, διαγράφοντας μια λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία μέχρι την εκλογή του ως καθηγητής πρώτης βαθμίδας το 2018.

Είναι παντρεμένος με την Παιδίατρο-Νεογνολόγο, Εμμανουέλα Τσουβαλά.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ