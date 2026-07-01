ΚΡΗΤΗ

Ειδική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Τετάρτη 1η Ιουλίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο

(ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 175 του Ν. 3852/2010: «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις των αρθρ. 14 και 19 του Ν. 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού…», αντίστοιχα, με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚ (για το δεύτερο ήμισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών από 1-7-2026 έως 31-12-2028).

2. Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚ (για το δεύτερο ήμισυ της θητείας των περιφερειακών αρχών από 1-7-2026 έως 31-12-2028).

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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