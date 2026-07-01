Ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Αρνητική θέση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Ομόφωνα αρνητική θέση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Το κορυφαίο θεσμικό όργανο του νησιού επιβεβαίωσε την αταλάντευτη στάση της Περιφερειακής Αρχής, διεκδικώντας έναν σχεδιασμό που θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον, την τοπική οικονομία και τα όρια αντοχής της Κρήτης, ενώ έλαβε υπόψη όλες τις αποφάσεις των Δήμων της Κρήτης που εκφράζουν την αντίθεσή τους.