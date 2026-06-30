Κρήτη: Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη 1 Ιουλίου – Δείτε αναλυτικά τις περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 1 Ιουλίου, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου.
Στο Ηράκλειο
12:30 π.μ. – 1:30 π.μ.
Δήμος Μαλεβιζίου: Λινοπεράματα, στις επιχειρήσεις ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ Ηρακλής, Κοσμογκάζ, Μαμιδάκη, καθώς και στις περιοχές Παντάνασσα, Παλιόκαστρο, Λυγαριά, οικισμός ΘΗΣΕΑ, ΑΤΕ και στο ξενοδοχείο Athina Palace.
1:30 π.μ. – 2:30 π.μ.
Δήμος Μαλεβιζίου: Αγία Πελαγία, ξενοδοχεία Seaside, Peninsula, Blue Bay, Άμπελος, Μπέλου, περιοχή Μονοναύτης, επιχειρήσεις και αντλιοστάσια.
5:30 π.μ. – 7:30 π.μ.
Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων: Κάτω Αρχάνες, Φουρνί, Άνω Αρχάνες και Γιούχτας (εκκλησία, κεραίες και ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις).
8:00 π.μ. – 10:00 π.μ.
Δήμος Φαιστού: Καμηλάρι, στην περιοχή των Seven Sisters Kamilari και Villa Navonas.
8:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
Δήμος Γόρτυνας: Άγιοι Δέκα, Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίων Δέκα, καθώς και οι γύρω κατοικίες.
11:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.
Δήμος Φαιστού: Καλαμάκι, κοντά στα Maria and Simone’s Eco Living Apartments, Gifel Apartments & Luxury Suites, Finikas Studios & Apartments, στις γύρω κατοικίες και στην ιδιοκτησία Κουρτάκη.
11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.
Δήμος Γόρτυνας: Ασήμι, στο αρδευτικό Κρουσταλάκη.
Στα Χανιά
8:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.
Δήμος Σούδας: Μεγάλα Χωράφια και αντλιοστάσιο.
8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.
Δήμος Χανίων: Μαλάξα, αντλιοστάσιο Νέου Χωριού, Τσικαλαριά, περιοχή Αγίου Γεωργίου, οδός 28ης Οκτωβρίου και όλοι οι παρακείμενοι δρόμοι.
12:00 μ.μ. – 3:00 μ.μ.
Δήμος Κεραμιών: Παναγία Κεραμιών και λατομείο Καντιλιεράκη.
Στο Λασίθι
8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.
Δήμος Ιεράπετρας: Ξεροπήγαδο, Βαϊνιά, Καντόγλου, Μαχαιρίδια, Σταυρός, Σιδερένια Καμάρα, Πλακούρια, Κάτω Χωριό, Πάνω Χωριό, Επισκοπή, Παπαδιανά, Καμαράκι Βασιλικής, Βασιλική, Αναδασμός, Μοναστηράκι, Ισραήλ, Παχεία Άμμος, Γούρνια, Θόλος και Καβούσι.
Ο ΔΕΔΔΗΕ συνιστά στους καταναλωτές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των ηλεκτρικών τους συσκευών κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών.