Ηράκλειο: «Καμπάνα» από την Πυροσβεστική για θερμές εργασίες σε ύπαιθρο – Πάνω από 2.500 ευρώ το πρόστιμο! Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόστιμο επιβλήθηκε χθες, 29 Ιουνίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ηρακλείου. Ο πολίτης φέρεται να πραγματοποιούσε θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής συνεχίζονται, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την προστασία πολιτών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.