Ηράκλειο: Έπεσε το πρώτο τσουχτερό πρόστιμο για ακαθάριστο οικόπεδο!

Το πρώτο διοικητικό πρόστιμο για ακαθάριστο οικόπεδο στον Δήμο Βιάννου είναι πλέον γεγονός, όπως επιβεβαίωσε στο viannitika.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Θεόδωρος Καρτσάκης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι έδειξαν ότι ιδιοκτησία δεν είχε καθαριστεί, παρά τις υποχρεώσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία για την αντιπυρική προστασία. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκε το πρώτο πρόστιμο από τον Δήμο.

Ο κ. Καρτσάκης ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την επικράτεια του Δήμου Βιάννου, καλώντας τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό και τη συντήρηση των οικοπέδων τους, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.

«Δεν θέλουμε να βάζουμε πρόστιμα, στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον τόπο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε δήλωσή του, ο κ. Καρτσάκης τόνισε ότι στόχος του Δήμου δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς τους θερινούς μήνες είναι αυξημένος.