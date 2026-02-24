Αναζήτηση
Εκδήλωση για την καινοτομία στο Επιμελητήριο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Χανίων σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Innovation Crete 7.0. Reimagining the Future», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 16:30, στο Επιμελητήριο

Για έβδομη χρονιά η εκδήλωση χαρτογραφεί την καινοτομία στην Κρήτη με κεντρικό θέμα: «Reimagining the Future» απαντώντας στα βασικά ερωτήματα:

• Ποια είναι η επόμενη ημέρα στην έρευνα και στην επιχειρηματικότητα μετά την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης;
• Ποιες οι πρωτοβουλίες των θεσμικών φορέων για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, την Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο Χανίων, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, το H2B HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, την ΕΑΤΕ, το Uni.fund, το Μetavallon, το L-Stone Capital, το ΕλληνοΑμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και τη Bayer Hellas.

Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο, θα χρειαστεί να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Αυτοψία Άρη Παπαδογιάννη στο εργοτάξιο της ΕΕΝ Ποταμών Αμαρίου στο Ρέθυμνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
