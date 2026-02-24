Εκδήλωση για την καινοτομία στο Επιμελητήριο Χανίων

Το Επιμελητήριο Χανίων σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Innovation Crete 7.0. Reimagining the Future», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 16:30, στο Επιμελητήριο

Για έβδομη χρονιά η εκδήλωση χαρτογραφεί την καινοτομία στην Κρήτη με κεντρικό θέμα: «Reimagining the Future» απαντώντας στα βασικά ερωτήματα:

• Ποια είναι η επόμενη ημέρα στην έρευνα και στην επιχειρηματικότητα μετά την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης;

• Ποιες οι πρωτοβουλίες των θεσμικών φορέων για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, την Περιφέρεια Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό

Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο Χανίων, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, το H2B HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, την ΕΑΤΕ, το Uni.fund, το Μetavallon, το L-Stone Capital, το ΕλληνοΑμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και τη Bayer Hellas.

Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο, θα χρειαστεί να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.