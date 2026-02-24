Αυτοψία Άρη Παπαδογιάννη στο εργοτάξιο της ΕΕΝ Ποταμών Αμαρίου στο Ρέθυμνο

Αυτοψία στο εργοτάξιο του έργου «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού» πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Άρης Παπαδογιάννης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακά στελέχη και εκπροσώπους της κοινοπραξίας που υλοποιεί το έργο.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής Υδραυλικών Έργων Μανόλης Πενθερουδάκης και ο Διευθυντής Διαχείρισης Στράτος Μηλιδάκης, ενώ από την εταιρεία «Θαλλής» την τελική μελέτη παρουσίασαν οι Κωνσταντίνος Ράφτης (Υπεύθυνος Engineer ), Ευάγγελος Χατζάκης (Διευθυντής Κρήτης) και Θανάσης Διαγούπης (Μηχανολόγος).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προηγήθηκε τεχνική σύσκεψη όπου παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες της τελικής μελέτη του έργου, με τις απαραίτητες προσαρμογές στη νέα νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιτόπια επιθεώρηση στους χώρους όπου εκτελούνται χωματουργικές εργασίες.

Το έργο, υπενθυμίζεται πως είναι συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2028.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαδογιάννης υπογράμμισε: «Η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Φράγμα Ποταμών αποτελεί έργο κομβικής σημασίας, καθώς διασφαλίζει την επάρκεια και την ποιότητα πόσιμου νερού για την πόλη του Ρεθύμνου για τα επόμενα 30 χρόνια. Επενδύουμε σε μια σύγχρονη και ανθεκτική υποδομή, που θωρακίζει υδροδοτικά την περιοχή και ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες των πολιτών».