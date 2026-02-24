Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026 Στο ΕΛΚΕΘΕ η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης για τη σύνδεση της ιχθυοκαλλιέργειας με την τοπική γαστρονομία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τα μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, με την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις της Πειραματικής Ιχθυοκαλλιέργειας του ΕΛΚΕΘΕ. Η δράση είχε θέμα: «Η Επιστήμη και Παραγωγή Ιχθυοκαλλιέργειας στον 21ο αιώνα».

Οι συμμετέχοντες στη δράση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από τον Δρα Κωνσταντίνο Μυλωνά για τις σύγχρονες μεθόδους και τις προκλήσεις της ιχθυοκαλλιέργειας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της επιστήμης με την τοπική γαστρονομία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις που συμβάλλουν στην παραγωγή ποιοτικών θαλασσινών προϊόντων, απαραίτητων για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου γαστρονομικών συνταγών.

Η επίσκεψη έγινε με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της σύνδεσης της επιστήμης με την παραδοσιακή και σύγχρονη γαστρονομία του νησιού. Εντάσσεται στις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της ανάδειξής της ως Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2026,.

Εκδήλωση για την καινοτομία στο Επιμελητήριο Χανίων

0
Το Επιμελητήριο Χανίων σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Innovation Crete...

Αυτοψία Άρη Παπαδογιάννη στο εργοτάξιο της ΕΕΝ...

0
Αυτοψία στο εργοτάξιο του έργου «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
