Κρήτη – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026 Στο ΕΛΚΕΘΕ η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης για τη σύνδεση της ιχθυοκαλλιέργειας με την τοπική γαστρονομία

Μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τα μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης, με την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις της Πειραματικής Ιχθυοκαλλιέργειας του ΕΛΚΕΘΕ. Η δράση είχε θέμα: «Η Επιστήμη και Παραγωγή Ιχθυοκαλλιέργειας στον 21ο αιώνα».

Οι συμμετέχοντες στη δράση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από τον Δρα Κωνσταντίνο Μυλωνά για τις σύγχρονες μεθόδους και τις προκλήσεις της ιχθυοκαλλιέργειας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της επιστήμης με την τοπική γαστρονομία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις που συμβάλλουν στην παραγωγή ποιοτικών θαλασσινών προϊόντων, απαραίτητων για τη δημιουργία υψηλού επιπέδου γαστρονομικών συνταγών.

Η επίσκεψη έγινε με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της σύνδεσης της επιστήμης με την παραδοσιακή και σύγχρονη γαστρονομία του νησιού. Εντάσσεται στις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της ανάδειξής της ως Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2026,.