Κυριακή της Τυρινής και Εσπερινός της Συγγνώμης στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

22 Φεβρουαρίου 2026

Το πρωί της Κυριακής της Τυρινής, 22ας Φεβρουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης της Ενορίας Λιβαδίων, όπου τελέσθηκαν και τα Ιερά Μνημόσυνα των μακαριστών Δημητρίου Κλάδου, ιατρού, και Ναπολέοντος Κλάδου, καθώς και τα συναπαντήματα του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Αντωνίου Κλάδου.

Στην προσφορά του μακαριστού ιατρού Δημητρίου Κλάδου αναφέρθηκε με συγκινητικούς λόγους ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, καθώς και, εκ μέρους της οικογένειας, η θυγατέρα του εκλιπόντος.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα μηνύματα της ημέρας καθώς και στα τρία πρόσωπα, των οποίων τα Μνημόσυνα τελέσθηκαν, και ευχήθηκε προς όλους καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Κοιμητήριο, καθώς και στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδίων, το οποίο έλαβε το όνομα του μακαριστού Δημητρίου Κλάδου, ως αναγνώριση της προσφοράς του στην ιατρική επιστήμη, στους ανθρώπους και στον τόπο.

Το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Α΄ Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μισιρίων.

Τον Θείο λόγο εκήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο οποίος ανέπτυξε, με λόγο γλαφυρό και πατερικό, το θέμα: «Συγχώρηση – Εύκολη στα λόγια, δύσκολη στην πράξη» (διαβάσετε την ομιλία εδώ).

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τον εκλεκτό ομιλητή, ευχήθηκε προς όλους καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αντάλλαξε με όλους, κληρικούς και λαϊκούς, ασπασμό συγχώρησης και αγάπης για την έναρξη του σταδίου της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Δήμος Χανίων:Ρεκόρ συμμετοχών για τον επετειακό 10ο Διεθνή Μαραθώνιο Κρήτης 2026
Κρήτη – Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026 Στο ΕΛΚΕΘΕ η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης για τη σύνδεση της ιχθυοκαλλιέργειας με την τοπική γαστρονομία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
