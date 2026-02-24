Αναζήτηση
Δήμος Χανίων:Ρεκόρ συμμετοχών για τον επετειακό 10ο Διεθνή Μαραθώνιο Κρήτης 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Τεχνικής και Οργανωτικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Χανίων

Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Χανίων, παρουσία του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη και του Δημάρχου Πλατανιά, Γιάννη Μαλανδράκη, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση τεχνικής και οργανωτικής επιτροπής του επετειακού 10ου Μαραθωνίου Κρήτης.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, η Κατερίνα Τζομπανάκη, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, Στέλιος Μιχαηλάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Πλατανιά, Στέλιος Δημητρογιαννάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Αποκορώνου, ο Σταυρουλάκης Σταυρός, ο τεχνικός διευθυντής του Μαραθωνίου, Μάνος Γρυφάκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων, Ελένη Πολυχρονάκη και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιαστήκαν τα στατιστικά στις εγγραφές για τον Μαραθώνιο, τα οποία όπως τόνισε ο κ. Γρυφάκης «παρουσιάζουν αύξηση 45% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο 2 μήνες πριν τη διοργάνωση, φτάνοντας ήδη τις 382 συμμετοχές».

Σύμφωνα με τον κ. Γρυφάκη ο επετειακός 10ος Διεθνής Μαραθώνιος Κρήτης 2026 αναμένεται να σημειώσει ιστορική συμμετοχή και να «σπάσει» όλα τα ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στην Ελλάδα.
Ο Επετειακός 10ος Διεθνή Μαραθώνιο Κρήτης θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2026 στα Χανιά, ενώ οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως τις 9 Απριλίου 2026.



