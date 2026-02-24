Δήμος Χερσονήσου:Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και στοχευμένες παρεμβάσεις στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου συνεδρίασε στις Γούρνες, εγκρίνοντας σημαντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου για την υποστήριξη, ανάπτυξη και προβολή του καταδυτικού τουρισμού, στο πλαίσιο της πράξης DEEP CONNECTIONS του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027.

Η συνεργασία ενισχύει τη στρατηγική του Δήμου για την αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου και την ανάδειξη της περιοχής ως προορισμού ειδικών μορφών τουρισμού.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία «Διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος» σε επιλεγμένες θέσεις ενδιαφέροντος του Δήμου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Τ.Π. ΤΑΠΤοΚ Leader Ηρακλείου 2023–2027, καθώς και την υποβολή πρότασης για την «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών», ενισχύοντας την προσπάθεια για ασφαλείς και σύγχρονους χώρους παιχνιδιού.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας, η Επιτροπή αποδέχθηκε την έγκριση λειτουργίας Κόμβου Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία».

Εγκρίθηκε παράλληλα, το 1ο πρακτικό για την ανάθεση της προμήθειας ασφαλτομίγματος, διασφαλίζοντας τη συνέχιση των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο. Εγκρίθηκαν επίσης οι μετακινήσεις της Αντιδημάρχου κ. Δέσποινας Πλευράκη και του Δημάρχου, με την αντίστοιχη εξειδίκευση των πιστώσεων.

Εγκρίθηκε ακόμα ο καθορισμός τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων, καθώς και η χωροθέτηση αποκλειστικής θέσεις ΑμεΑ με την προϋπόθεση ότι η σχετική κυκλοφοριακή μελέτη θα διασφαλίζει την ομαλή κίνηση πεζών και οχημάτων.