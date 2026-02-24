Αναζήτηση
Δήμος Ρεθύμνης:Δωρεάν μαθημάτων προετοιμασίας για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα μαθήματα προετοιμασίας για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, τα οποία προσφέρει δωρεάν σε μετανάστες η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης δια του Γραφείου Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας .

Υπενθυμίζεται ότι τα προσφερόμενα μαθήματα εστιάζουν στη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό της Ελλάδας, τομείς που συνιστούν τη βάση των εξετάσεων ιθαγένειας.

Υπεύθυνη της οργάνωσης και παράδοσης των μαθημάτων είναι η κ. Όλγα Πολίτη/ Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής- Ιστορικός Βυζαντινολόγος. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και θα παρέχονται κάθε Σάββατο, από τις 5.30μμ έως τι 7.30 μ.μ., στο χώρο που στεγάζεται του Γραφείο Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας Δ.Ρ, στην οδό Βερνάδου 8 , στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία κατάθεσης της απαιτούμενης αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η λήγει την προσεχή Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι, -ες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (ώρες λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών) με τον κ. Εκράμυ στο τηλέφωνο: 28310 21067.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
