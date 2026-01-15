Εκκλησία Κρήτης: στα τέλη Ιανουαρίου η Σύνοδος για τη διπλή εκλογή Μητροπολιτών

Μια διαδικασία που διεξαχθεί αναπόφευκτα και με την ψήφο των δύο Μητροπολιτών που στέλνει το Φανάρι.
Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη
Στα τέλη Ιανουαρίου, στις 28 με 30 του μηνός, αναμένονται τα σπουδαία για την επόμενη ημέρα στις χηρεύουσες Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου, στα Χανιά, και Λάμπης και Σφακίων, στο Σπήλι. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι στις ημερομηνίες αυτές θα έχουμε την περιβόητη Σύνοδο για την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών, μία διπλή διαδικασία που θα διεξαχθεί αναπόφευκτα και με την ψήφο των δύο Μητροπολιτών που στέλνει το Φανάρι στην Κρήτη, τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, Εμμανουήλ (από τον Άγιο Νικόλαο) και τον Μητροπολίτη Αυστρίας, Αρσένιο (από την Γέργερη).
Πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη διπλή εκλογή και η ευχή όλων είναι να επέλθει ηρεμία στους κόλπους της Εκκλησίας της Κρήτης, να αναδειχθούν άξιοι Ιεράρχες και να επανέλθει πραγματική ειρήνευση στις σχέσεις με το Φανάρι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη που εδώ και σχεδόν ένα χρόνο έχουν περάσει από σαράντα κύματα.
Εμφανώς δυσαρεστημένος για το αδιέξοδο στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέλεξε, με διπλωματικό τρόπο, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κάθοδο Εξαρχίας στην Κρήτη και να τελειώσει το θέμα. Ο Μητροπολίτης Λάμπης είναι το πρόσωπο που επιλέχθηκε από τον Πατριάρχη ως «ο πιο αδύναμος κρίκος», λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας, προκειμένου να στείλει ηχηρό μήνυμα «συμμόρφωσης» προς τους «αντιφρονούντες» ιεράρχες ότι πλέον η ανυπακοή δεν θα μένει αναπάντητη. Ο 82χρονος γέροντας Ειρηναίος «πλήρωσε» την οργή του Οικουμενικού Πατριάρχη για τις κωλυσιεργίες στην διαδικασία εκλογής στη Μητρόπολη Χανίων με μία απρόσμενη μετάθεση στη Μητρόπολη Μοσχονησίων, κίνηση πρωτόγνωρη στα χρονικά σε ό,τι αφορά τις άλλοτε αδιατάρακτες σχέσεις του Φαναρίου με την Εκκλησία της Κρήτης.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 31 Οκτωβρίου οι Ιεράρχες είχαν αποχωρήσει από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής άπρακτοι και διασπασμένοι ως προς το θέμα της εκλογής. Υπό το τελεσίγραφο Βαρθολομαίου, σύρθηκαν να εκλέξουν νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας, αλλά δεν τους βγήκε η ομοφωνία, ούτε η ομοψυχία. Αποφάσισαν να πάνε σε αναβολή καθώς υπήρχαν αντιδράσεις για την τροπολογία περί αμετάθετου. Κάποιοι συναίνεσαν τελικά με πολύ βαριά καρδιά. Είναι εκείνοι που προέτρεπαν να προχωρήσει η διαδικασία ώστε να τελειώνει η εκκρεμότητα της εκλογής στη χηρεύουσα Μητρόπολη, όμως υπήρξαν και διαφορετικές φωνές που έλεγαν ότι δεν μπορούν «να χτυπούν πάντα προσοχή» στον Πατριάρχη από σεβασμό ή φόβο.
Το βέβαιο είναι ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης που έχει υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλεπάλληλα σοκ, χρειάζεται πια ηρεμία ώστε να πορευτεί όπως αρμόζει στο ρόλο και στην αποστολή της. Πρώτα η «βόμβα» για την τροπολογία περί αμετάθετου, μετά το σοκ για την απόφαση έναρξης της διαδικασίας αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, στην συνέχεια ήρθε η ψυχρολουσία με το «όχι» του πρωθυπουργού στο ενδεχόμενο ανάκλησης της επίμαχης διάταξης. Οι ιεράρχες προσδοκούσαν πολλά από την συνάντηση στο Μαξίμου αλλά αποχώρησαν απογοητευμένοι. Και ακολούθησε η «βόμβα» με την απόφαση μετάθεσης του Μητροπολίτη Σπηλίου και την κάθοδο Εξαρχίας.
