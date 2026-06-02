Με φόρα η τουριστική σεζόν στην Κρήτη: Άνοδος 9,8% στις αφίξεις εξωτερικού τον Μάιο

Αυξημένοι κατά 7,7% οι διακινούμενοι επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – Στο +8,15% η συνολική κίνηση από την αρχή του έτους.

Η φετινή τουριστική περίοδος φαίνεται να εξελίσσεται με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς για την Κρήτη, καθώς τα στοιχεία του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική του νησιού στις διεθνείς αγορές. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο ευρωπαϊκός τουρισμός και τη συγκρατημένη καταναλωτική συμπεριφορά που καταγράφεται σε αρκετές χώρες, η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Μεσογείου, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους επισκέπτες.

Τα στοιχεία για τον Μάιο του 2026 αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική εικόνα, με σημαντική αύξηση στις διεθνείς αφίξεις και συνολική ενίσχυση της επιβατικής κίνησης. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 521.782 επιβάτες, έναντι 475.281 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 9,78%.

Αντίθετα, στις πτήσεις εσωτερικού σημειώθηκε μικρή υποχώρηση, καθώς οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 79.127 επιβάτες, έναντι 81.321 πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2,7%.

Συνολικά, κατά τον Μάιο διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Ηρακλείου 600.909 αφικνούμενοι επιβάτες, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση του μήνα κατέγραψε αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από την περσινή.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η θετική εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στον Μάιο. Από την αρχή του 2026 μέχρι και το τέλος Μαΐου, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει εξυπηρετήσει συνολικά 2.248.448 διακινούμενους επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,15% σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές αγορές του εξωτερικού, η Γερμανία παραμένει με διαφορά η μεγαλύτερη «δεξαμενή» επισκεπτών για την Κρήτη, με 171.592 αφίξεις τον Μάιο. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 100.909 αφίξεις και η Γαλλία με 59.195. Σημαντική παρουσία καταγράφουν επίσης η Ολλανδία, η Πολωνία, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Ελβετία, ενώ αξιοσημείωτη παραμένει και η κίνηση από το Ισραήλ.

Οι αριθμοί αυτοί ενισχύουν την αισιοδοξία των επαγγελματιών του τουρισμού για τη συνέχεια της σεζόν, καθώς οι διεθνείς αφίξεις εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά ενόψει των μηνών αιχμής. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, παραμένει η μετατροπή της αυξημένης επισκεψιμότητας σε μεγαλύτερη τουριστική δαπάνη, σε μια χρονιά όπου οι φορείς του κλάδου επισημαίνουν ότι οι αφίξεις αυξάνονται, αλλά η κατανάλωση των επισκεπτών εμφανίζεται πιο συγκρατημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Cretalive