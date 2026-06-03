Κίνδυνος ναυαγίου με τις πληρωμές του Ιουνίου, πέπλο καπνού για τα 160 εκατ. ευρώ των αδιάθετων πόρων

Εν τω μεταξύ, για τα τέλη Ιουνίου είναι προγραμματισμένη να προχωρήσει και η αναδιανομή των 160 εκατ. ευρώ υπολοίπων από τη βασική ενίσχυση τα οποία θα χρηματοδοτήσουν με επί πλέον πόρους κυρίως τα οικολογικά σχήματα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 80 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν σε δράσεις που φιλοξενούνται και άλλες αροτραίες καλλιέργειες, πέρα από το βαμβάκι και το σιτάρι.

Όπως αναφέρουν στο Agronews απόλυτα ασφαλείς πηγές, στις δράσεις που θα διοχετευτούν τα 80 εκατ. ευρώ επιπλέον, συμμετέχουν κατά συντριπτική πλειοψηφία παραγωγοί με στάρια και βαμβάκια και ως εκ τούτου, η αρχική στοχοθέτηση να χρηματοδοτηθούν κυρίως αυτές οι καλλιέργειες παραμένει, αλλά δεν μπορούν να γίνουν και διακρίσεις πως άλλες αροτραίες που βρίσκονται σε αυτές. Ένα παράδειγμα είναι η δράση 4 της κομποστοποίησης, ή η ειδική θρέψη κ.λπ. Αναφορικά με τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ που με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί από το περασμένο έτος θα αφορούν την κτηνοτροφία, αυτά θα μοιραστούν 40 εκατ. ευρώ προς τη βασική ενίσχυση (έξτρα αξία στο δικαίωμα) και 40 εκατ. ευρώ στα eco-schems.

Τον Οκτώβριο η ΑΑΔΕ λέει πως θα βάλει το πολύ 50 εκατ. ευρώ άμεσες

Συνολικά πάντως η μεγάλη εκκαθάριση και η αναδιανομή των επιδοτήσεων θα γίνει στα τέλη Ιουνίου, και για τον Οκτώβριο θα μείνουν το πολύ 50 εκατ. ευρώ για τις άμεσες του 2025, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, ο οποίος έπεσε όμως έξω στις πιστώσεις της περασμένης εβδομάδας κατά 120 εκατ. ευρώ.

Στην πίστωση του Ιουνίου θα περιλαμβάνονται όσα αγροτεμάχια είχαν εξαιρεθεί από τις πληρωμές λόγω εμφάνισής τους ως δημόσιες εκτάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου (κωδικός σφάλματος 54350).

Παραμένουν παράλληλα δεσμευμένα 462.704 αγροτεμάχια, που αντιστοιχούν στο 8,86% των συνολικά ελεγμένων αγροτεμαχίων. Επίσης, οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής Agrisnap και οι διορθωτικές ενέργειες που έγιναν μέσω της ΕΑΕ 2025 στο άνοιγμα από 13/05 έως και 20/05/2026 θα ληφθούν υπόψη στην πληρωμή Ιουνίου 2026, και εφόσον υπάρξει υπόλοιπο, σε επόμενες πληρωμές.

Υπενθυμίζεται πως ακόμη έχουν μείνει υπόλοιπα περίπου 62 εκατ. ευρώ συνδεδεμένες, 416 εκατ. ευρώ οικολογικά σχήματα και 208 εκατ. ευρώ από τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις του 2025, με τον λογαριασμό να φθάνει συνολικά στα 686 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως δεν πιστώθηκε καθόλου η συνδεδεμένη στα σανοδοτικά ψυχανθή, καθώς κατά τον έλεγχο της πληρωμής του καθεστώτος αυτού, προϋπολογισμού 16.179.000 ευρώ, όλες οι περιπτώσεις που έπεσαν στο δείγμα ελέγχου περιείχαν μη επιλέξιμα ή προβληματικά παραστατικά, με αποτέλεσμα να μην είναι επιτρεπτή από το κανονιστικό πλαίσιο η ασφαλής πληρωμή του καθεστώτος στην παρούσα φάση.

Κόκκαλης καλεί Σχοινά: «Πού είναι τα 160 εκατ. ευρώ που υποσχεθήκατε σε αγρότες και κτηνοτρόφους;»

Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για την τύχη των 160 εκατομμυρίων ευρώ που, σύμφωνα με κυβερνητικές δεσμεύσεις, προέρχονται από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης του 2025 και επρόκειτο να κατευθυνθούν στον πρωτογενή τομέα.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπενθυμίζει ότι κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης τον Ιανουάριο του 2026, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είχε διαβεβαιώσει πως τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν θα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα διανεμηθούν στους παραγωγούς. Μάλιστα, είχε ανακοινωθεί ότι περίπου 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων, ενώ άλλα 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους κτηνοτρόφους, μέσω πρόσθετης βασικής ενίσχυσης και οικολογικών σχημάτων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Κόκκαλης, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σαφής ενημέρωση ούτε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα πληρωμών ούτε για τον τρόπο κατανομής των ποσών ανά κατηγορία δικαιούχων. Την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής και σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση αποσαφήνιση των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Στην ερώτησή του, ο ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να γνωστοποιήσει αναλυτικά πώς κατανέμονται τα 160 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία δικαιούχων και καλλιέργειας, καθώς και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων ανά μέτρο και ανά κατηγορία παραγωγών.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι οι παραγωγοί δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις για χρήματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, προκειμένου να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

agronews.gr