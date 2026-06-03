Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην τελετή βράβευσης του Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης Followgreen Heraklion

75 Σχολεία και 15.640 Μαθητές συμμετείχαν στον 4ο Σχολικό Μαραθώνιο

Στην μεγάλη γιορτή βράβευσης των 75 Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που με 15.640 μαθητές συμμετείχαν στον 4ο Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης Followgreen-Heraklion του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και στον Εικαστικό Διαγωνισμό από ανακυκλώσιμα υλικά,

συμμετείχε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης και Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου το πρωί της Τετάρτης 3/6.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε την ευκαιρία να συζητήσει με παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για τον Σχολικό Μαραθώνιο καθώς και για την αξία της ανακύκλωσης και αφού καλωσόρισε μικρούς και μεγάλους στην, γεμάτη με παιδικό ενθουσιασμό,

εκδήλωση δήλωσε: «Αυτό το οποίο κάνετε έχει πολύ μεγάλη σημασία και το κάνετε με μεγάλο κέφι. Εσείς είστε η γενιά που θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι οι προηγούμενες γενιές. Ζούμε σε ένα κόσμο που καταναλώνει πάρα πολύ. Παλιότερα αυτά που δεν χρειαζόμασταν,

θάβονταν στο χώμα και δηλητηρίαζαν τη γη. Εσείς είστε από τις πρώτες γενιές που έχετε καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται και πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα».

Η επίτευξη της βιωσιμότητας του πλανήτη, είπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, αποτελεί απαίτηση της νέας γενιάς αλλά και δικαίωμα και η διαλογή στην πηγή είναι η αρχή αυτής της διαδρομής: «Με την ανακύκλωση πολλά πράγματα αποκτούν δεύτερη ζωή. Είναι σημαντικό για το περιβάλλον, για τις ζωές μας και για τη ζωή στον πλανήτη μας. Εσείς το κάνετε πράξη και θα το μάθετε και στους μεγαλύτερους.

Όλοι μαζί έχουμε πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό που λέμε βιωσιμότητα, να μπορούμε δηλαδή να διατηρήσουμε τη ζωή και να την κάνουμε καλύτερη. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό είναι δική σας απαίτηση και πρέπει να είναι δική σας απαίτηση, και είναι και δικαίωμα. Πρέπει σιγά-σιγά μέσα στο σπίτι, να το λέμε στη μαμά, το μπαμπά και τα αδέρφια και να ξεχωρίζουμε τα πράγματα που πάνε προς ανακύκλωση».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε στα παιδιά και για την νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που κατασκευάζεται στο Μαύρο Σπήλιο και θα διαθέτει νέες εγκαταστάσεις και υποδομές που οδηγούν στην σύγχρονη επεξεργασία των απορριμμάτων καθώς και για την ενίσχυση του τομέα Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου μέσω εξωτερικού συνεργάτη:

«Στο Δήμο μας, στο Μαύρο Σπήλιο, κατασκευάζεται μια πολύ μεγάλη Μονάδα η οποία είναι πάρα πολύ προχωρημένη τεχνολογικά ακριβώς για να διαχωρίζονται τα υλικά και τελικά να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η Μονάδα θα λειτουργεί από τον επόμενο χρόνο και θα είναι από τις καλύτερες ευρωπαϊκές μονάδες. Μέσα σε αυτό το μήνα επίσης ξεκινάμε και μια νέα προσπάθεια για την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ξεκινά η προσπάθεια να καθαρίσουμε πραγματικά την πόλη. Αυτό σημαίνει και σκούπισμα και πλύσιμο στους δρόμους και πλύσιμο στους κάδους και φυσικά να μην μένει κάτι αμάζευτο. Έχουμε μια λύση και για την συλλογή των μεγάλων, ογκωδών αντικειμένων μέσω πλατφόρμας στο κινητό. Στις αμέσως επόμενες ημέρες που θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, να είμαστε μαζί,

να είστε εκεί. Έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε την πόλη μας πολύ πιο καθαρή. Σας προσκαλώ να συνεχίσουμε μαζί αυτή την προσπάθεια για την πόλη μας και σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Όλοι είστε νικητές. Θέλω να ευχαριστήσω τους Αντιδημάρχους Γιώργο Τσαγκαράκη και Αντώνη Περισυνάκη καθώς και τους συνεργάτες τους. Να ευχαριστήσω και όσους συμβάλουν με τη χορηγία τους για να έχουμε τις επιβραβεύσεις».

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης ευχαρίστησε μικρούς και μεγάλους για τη συμμετοχή τους στην σημαντική προσπάθεια που γίνεται για την προώθηση της ανακύκλωσης και δήλωσε: «Η ανακύκλωση είναι πάρα πολύ σημαντική για την πόλη μας, για το σπίτι μας, τη γειτονιά μας.

Μπορεί να μας κάνει να ζούμε καλύτερα και να βλέπουμε μια πιο καθαρή πόλη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που είναι το μέλλον το τόπου για την προσπάθεια που έκαναν καθώς και τους καθηγητές και τους δασκάλους. Είναι πολλά τα 75 σχολεία και μας εντυπωσιάσατε με την προσπάθεια σας. Και φυσικά τους συνεργάτες μου Μανόλη Σκαρβελάκη, Άννα Καρπάθιου, Πόπη Μπάλτηρα και Δημήτρη Πατούνα που έχουν πιστέψει σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να συνεχίσουμε και πιστεύω θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης από την πλευρά του δήλωσε: «Μπράβο σε όλους! Μπράβο και στα παιδιά! Κάναμε την καλύτερη πράξη. Βοηθήσαμε ακόμα περισσότερο ώστε να καταλάβουν οι μικροί μας μαθητές τί σημαίνει ανακύκλωση. Συγχαρητήρια σε όλους που διακρίθηκαν αλλά κυρίως σε όλους αυτούς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό».

Από τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βραβεύθηκαν το Ειδικό Δ.Σ. Κωφών-Βαρήκοων, το 2ο και 1ο και 3ο Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου, το 2ο Δ.Σ. Ηρακλείου, το 14ο Δ.Σ., το Δ.Σ. Βενεράτου, το Δ.Σ. Άνω Ασιτών, το 16ο και 49ο Δ.Σ. Ηρακλείου. Επίσης, το 1ο Δ.Σ., το Δ.Σ. του Παγκρητίου, το 1ο και 3ο Δ.Σ. Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και τα 10ο, 26ο, 15ο, 19ο, 18ο Δ.Σ. Ηρακλείου.

Από τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βραβεύθηκαν το Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Γυμνάσιο Βενεράτου, το ΓΕΛ Αγίου Μύρωνα, το Εσπερινό Γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία, το 13ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα και το 10ο ΓΕΛ Ηρακλείου. Επίσης, το 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 6ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου,

το 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 1ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το ΓΕΛ Νέας Αλικαρνασσού καθώς και το 5ο ΕΠΑΛ Νέας Αλικαρνασσού.

Στον Εικαστικό Διαγωνισμό με ανακυκλώσιμα υλικά ξεχώρισαν το 9ο και 2ο Δ.Σ. Ηρακλείου καθώς και το Ζάννειο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Στον 4ο Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης συμμετείχαν ακόμα το 2ο και 5ο Δ.Σ. Νέας Αλικαρνασσού, τα 26ο, 43ο, 40ο 7ο, 8ο, 44ο, 6ο, 36ο, 9ο, 30ο, 34ο, 41ο, 28ο, 57ο και 12ο Δ.Σ. Ηρακλείου καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία Δαφνών,

Προφήτη Ηλία, Σκαλανίου. Επίσης, το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, το Γυμνάσιο Ευρωπαϊκής Παιδείας, το Εσπερινό ΓΕΛ Ηρακλείου, το Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το Παγκρήτιο Λύκειο και Παγκρήτιο Γυμνάσιο, τα 4ο, 8ο, 5ο, 3ο, 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού, και το 2ο ΕΚ Ηρακλείου.

Η εκδήλωση βράβευσης, περιλάμβανε και διαδραστικά παιχνίδια.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο του Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης, ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας διοργάνωσαν εκδηλώσεις και δράσεις με στόχο την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε μικρούς και μεγάλους προωθώντας ορθές πρακτικές ανακύκλωσης. Όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας.

Δωροθέτες ήταν οι εταιρείες:

• ΘΑΛΗΣ Α.Ε.

• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

• CRETA RECYCLING MON. IKE

• RECYCLING PROJECT IKE

• ENSER A.E.

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – HELESI

• ΚΑΘΕΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

• MEDICAL WASTE A.E.

• PUBLIC Α.Ε.

• ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΡΑΕΙ

• CRETA ECO-PHOENIX Α.Ε.