Χρηματοδότηση του έργου “STEPS” από το πρόγραμμα Horizon Europe – MSCA & Citizens 2025

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοινώνει την εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο «Science for Growth – Empowering Minds (STEPS)», στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe – MSCA & Citizens 2025 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο υλοποιείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας, μέσω της προώθησης του επιστημονικού γραμματισμού, της ενίσχυσης της δημόσιας κατανόησης της έρευνας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις επιστήμης και καινοτομίας.

Το έργο βασίζεται σε σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, με έμφαση στη Νοοτροπία Ανάπτυξης (Growth Mindset), ενισχύοντας τη μάθηση μέσα από την προσπάθεια, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα.

Το STEPS ενσωματώνει δύο εμβληματικές ευρωπαϊκές δράσεις, τη Βραδιά του Ερευνητή/τριας (European Researchers’ Night) και τους Ερευνητές/τριες στα Σχολεία (Researchers at Schools), δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων που απευθύνεται σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, ερευνητές/τριες και το ευρύ κοινό.

Κατά τη διάρκεια των 24 μηνών υλοποίησης, το έργο αναμένεται να:

• προσεγγίσει περισσότερους από 12.000 πολίτες μέσω δράσεων δημόσιας επιστήμης,

• εμπλέξει τουλάχιστον 5.000 μαθητές/τριες και 200 εκπαιδευτικούς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες,

• ενεργοποιήσει περισσότερους από 200 ερευνητές/τριες σε δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης,

• προωθήσει την ισότητα των φύλων και τη συμπερίληψη, με ιδιαίτερη έμφαση σε απομακρυσμένες και υποεκπροσωπούμενες κοινότητες.

Το έργο ευθυγραμμίζεται με βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η ενίσχυση της εκπαίδευσης STEM/STEAM, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ρόλου της έρευνας στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως δυναμικού κόμβου έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.