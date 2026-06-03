Συγχαρητήρια δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για τις διακρίσεις των Ρεθεμνιωτών αθλητών Γιώργου Σπετσωτάκη και Βασιλικής Καραβάνου

Τις θερμότερες συγχαρητήριες ευχές της προς τους Ρεθεμνιώτες αθλητές Γιώργο Σπετσωτάκη και Βασιλική Καραβάνου εκφράζει η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, με αφορμή τις σημαντικές διακρίσεις που πέτυχαν σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπροσωπώντας επάξια το Ρέθυμνο και την Κρήτη.

Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Οι επιτυχίες του Γιώργου Σπετσωτάκη (τρίτη θέση στην κατηγορία WH2 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Parabadminton) και της Βασιλικής Καραβάνου (χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης στην Άμμο (Beach Wrestling) μας γεμίζουν χαρά, συγκίνηση και υπερηφάνεια. Με το ήθος, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά τους αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός αποτελεί πεδίο έμπνευσης,

προσπάθειας και υπέρβασης. Θερμά συγχαρητήρια στους ίδιους, στις οικογένειές τους, στους προπονητές και στα σωματεία που τους στηρίζουν καθημερινά. Τους ευχόμαστε υγεία και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, συνεχίζοντας να αποτελούν άξιους πρεσβευτές του Ρεθύμνου και της Κρήτης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και τις προσπάθειες των αθλητών που με τις διακρίσεις τους προβάλλουν τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι» και τιμούν τον τόπο μας|.