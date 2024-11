Εκλογές ΗΠΑ 2024: «Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ» – Το Fox News ανακήρυξε νικητή [Video]

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ», αναφέρει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Τα στοιχεία του CNN δίνουν στον Τραμπ ποσοστό 50,9% στην Πενσιλβάνια με ενσωμάτωση 95%.

BREAKING NEWS: The Fox News Decision Desk projects that Donald Trump will become the 47th President of the United States. pic.twitter.com/jQBA6Dlx1n

— Fox News (@FoxNews) November 6, 2024