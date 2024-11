Πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο του Τραμπ – Στο 95% η “βελόνα” υπέρ Τραμπ [live]

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης την ιστορική εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έχει ισχυρό προβάδισμα στους εκλέκτορες ενώ κέρδισε την πρώτη πολιτεία κλειδί της Βόρειας Καρολίνας. Μπροστά από την Χάρις βρίσκεται και στην εξαιρετικά κρίσιμη πολιτεία της Πενσυλβάνια. Νωρίτερα είχε καταγγείλει «μαζική νοθεία» στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Πρόεδρος στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου θα αναδειχθεί όποιος κερδίσει 270 εκλέκτορες από ένα σύνολο 538. Δεν είναι απαραίτητο να κερδίσει και τη λαϊκή ψήφο. Για αυτό και η προσοχή στρέφεται σε 7 κρίσιμες πολιτείες – γνωστές ως swing states: Αριζόνα, Oυισκόνσιν, Πενσιλβάνια, Νεβάδα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν και Βόρεια Καρολίνα.

Η στιγμή που σύμβουλος της Χάρις, ο Σέντρικ Ρίτσμοντ, ανακοινώνει ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών δεν θα κάνει δηλώσεις.

«Μένουν να καταμετρηθούν ψήφοι», εξήγησε ο ίδιος δικαιολογώντας την απόφαση της Χάρις σε μια σύντομη και λιτή ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα οι υποστηρικτές της Δημοκρατικής υποψήφιας, που είχαν συγκεντρωθεί στο ιστορικό πανεπιστήμιο των Αφροαμερικανών Χάουαρντ για να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα των εκλογών, είχαν αρχίσει να αποχωρούν, καθώς η ατμόσφαιρα γινόταν ολοένα και πιο βαριά καθώς περνούσαν οι ώρες.

Here is Cedric Richmond addressing the dwindling Harris crowd at Howard University. Says Harris won’t speak tonight.

pic.twitter.com/moVBpTUTDT

— Alex Thompson (@AlexThomp) November 6, 2024