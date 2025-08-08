ΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣΧΑΝΙΑ

Εκβιασμός σε τουριστικό κατάλυμα στα Χανιά: Ζήτησαν 700 ευρώ για να μην γράψουν αρνητικές κριτικές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.

Χθες το βράδυ, δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στα Χανιά για εκβίαση. Ζητούσαν 700 ευρώ από τους ιδιοκτήτες ενός τουριστικού καταλύματος, απειλώντας τους με κακές κριτικές στο διαδίκτυο. Η αστυνομία τους συνέλαβε όταν πήραν τα χρήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν χθες (07.08.2025) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων δυο αλλοδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για εκβίαση , βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων στα Χανιά.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες δυο ημεδαποί (ιδιοκτήτης και διαχειρίστρια) οι οποίοι διαθέτουν επιχείρηση τουριστικού ενδιαφέροντος (κατάλυμα) κατήγγειλαν στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων ότι δυο αλλοδαποί οι οποίοι διέμειναν ως πελάτες στο κατάλυμα ,κατά την αποχώρηση τους απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ για να μην προβούν σε αρνητικά δυσφημιστικά σχόλια στο διαδίκτυο .

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι αλλοδαποί εντοπίσθηκαν κατά το χρόνο που παρελάμβαναν το ανωτέρω χρηματικό ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα .

Κατά το χρόνο της σύλληψης τους αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους , αντιστάθηκαν και κατέγραφαν με ηλεκτρονική συσκευή (κινητό τηλέφωνο) τους αστυνομικούς .

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την...

0
Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca...

Ζωνιανά: Γιορτή βοσκού με το μεγαλύτερο κεφαλοτύρι...

0
Όσα θα γίνουν στην διοργάνωση που πραγματοποιείται για 12η...

Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την...

0
Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca...

Ζωνιανά: Γιορτή βοσκού με το μεγαλύτερο κεφαλοτύρι...

0
Όσα θα γίνουν στην διοργάνωση που πραγματοποιείται για 12η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την Ηρακλειώτισσα Μαριάννα Καψετάκη
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την Ηρακλειώτισσα Μαριάννα Καψετάκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca...

Ζωνιανά: Γιορτή βοσκού με το μεγαλύτερο κεφαλοτύρι του κόσμου

ΠΚ team ΠΚ team -
Όσα θα γίνουν στην διοργάνωση που πραγματοποιείται για 12η...

Μια μοναδική βραδιά Πανσελήνου στην Αρχαία Ζώμινθο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025. Μια μοναδική βραδιά Πανσελήνου θα...

Τα μαθήματα ζωής που πήρε ένας ογκολόγος από τους ασθενείς του: «Να είστε καλοί, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές»

ΠΚ team ΠΚ team -
Στις συζητήσεις τους ο Dr. Mikkael A. Sekeres κρατούσε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST