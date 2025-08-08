Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την Ηρακλειώτισσα Μαριάννα Καψετάκη

Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca με το Βραβείο Επιστήμης και Ερευνας.
Η Ηρακλειώτισσα ιατρός, νευροεπιστήμονας και πιανίστρια Μαριάννα Καψετάκη θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca με το Βραβείο Επιστήμης και Ερευνας.
Η επίσημη τελετή βράβευσης, παρουσία των εκκλησιαστικών,πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και με συμμετοχή του εθνικού και διεθνούς τύπου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 στις 17.30 στην Aula Magna, στο Ανάκτορο της Καγκελαρίας στο Βατικανό.
Τα βραβεία, που αποτελούν ένα σπουδαίο θεσμό επιστήμης και πολιτισμού, θα βραβευτούν παρουσία του διακεκριμένου Καρδινάλιου Raymond Leo Burke.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ