Ζωνιανά: Γιορτή βοσκού με το μεγαλύτερο κεφαλοτύρι του κόσμου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Όσα θα γίνουν στην διοργάνωση που πραγματοποιείται για 12η χρονιά και έγινε παράδοση.

Η καρδιά του Ψηλορείτη θα χτυπήσει δυνατά και φέτος την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, με την 12η Γιορτή Βοσκού και Τυριού. Ένας θεσμός που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να τιμηθεί η τοπική κτηνοτροφική και γαστρονομική παράδοση, επιστρέφει ανανεωμένος, πολυδιάστατος και πιο «ζωντανός» από ποτέ.

Την εκδήλωση παρουσιάζει ο Γεώργιος Βιτώρος γνώστης της κρητικής παράδοσης, ενώ στο πρόγραμμα δεσπόζει η παρουσίαση και κοπή του μεγαλύτερου κεφαλοτυριού του κόσμου – μια εντυπωσιακή στιγμή που, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει το βλέμμα του κοινού και των επισκεπτών.

Η γιορτή ξεκινά στις 5 το απόγευμα, δίνοντας χώρο στη γευσιγνωσία: τοπικές γεύσεις και μαγειρικά εδέσματα παρασκευασμένα από τις γυναίκες του χωριού, με υλικά της ορεινής Ζωνιανής γης. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να γευτούν και να τιμήσουν τον πλούτο της κτηνοτροφίας, όπως αυτή διαμορφώνεται στα ζωνιανά μιτάτα εδώ και γενιές.

Την εκδήλωση πλαισιώνουν μουσικά σχήματα με Ζωνιανούς καλλιτέχνες, ενώ τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι – το αόρι, η Ντελικανή και το συγκρότημα του Θανάση Μαυρόκωστα – θα παρουσιάσουν χορούς και παραδοσιακές στιγμές από την ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου.

Ιδιαίτερη στιγμή θα αποτελέσει η παρουσίαση βιβλίων από τον Ζωνιανό λαογράφο Μανώλη Παρασύρη (Μανωλούκο), με ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία που «δένουν» το παρελθόν του τόπου με τη σημερινή γιορτή.

Η Γιορτή Βοσκού και Τυριού δεν είναι μια απλή εκδήλωση γαστρονομικού χαρακτήρα. Από την πρώτη της διοργάνωση, πριν δώδεκα χρόνια, στόχευσε στη συστηματική ανάδειξη του ρόλου του βοσκού και της παραγωγής τυριού ως βασικών πυλώνων της ταυτότητας του Ψηλορείτη. Χρονιά με τη χρονιά, η διοργάνωση καθιερώθηκε ως κορυφαίο καλοκαιρινό πολιτιστικό γεγονός, προσελκύοντας ντόπιους και επισκέπτες, αλλά και δημοσιογράφους και λάτρεις του αυθεντικού.

Μεγάλες μορφές της παραδοσιακής μουσικής, άνθρωποι του μόχθου και νέες γενιές παραγωγών συναντήθηκαν στις προηγούμενες γιορτές γύρω από τη φωτιά, το τυρί και τη ρακή, με έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τον τόπο τους.

Η φετινή γιορτή πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση όλων των φορέων του χωριού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου, ενώ τη στηρίζουν μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις όπως το Σπήλαιο Σφεντόνη Ζωνιανών, ο επιχειρηματίας Γεώργιος Σιγανός, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου και άλλοι χορηγοί.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους όσοι αγαπούν την Κρήτη, την παράδοσή της, το τυρί της και τους ανθρώπους της.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

