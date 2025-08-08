Μια μοναδική βραδιά Πανσελήνου στην Αρχαία Ζώμινθο

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.
Μια μοναδική βραδιά Πανσελήνου θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ζώμινθο το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 και ώρα: 21:00.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
21:00 – 21:30
Προβολή της ταινίας της Διονυσίας Κοπανά: «Το Ίχνος του Χρόνου»
Μια ταινία-ωδή στον χρόνο, τη μνήμη και τη νοσταλγία.
Μέσα από ένα post mortem πορτρέτο του σπουδαίου αρχαιολόγου Γιάννη Σακελλαράκη, η ταινία περιπλανάται στους χώρους της ανασκαφής και στις αφηγήσεις όσων τον γνώρισαν, αναζητώντας το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που έσκαβε για να φέρει στο φως.
Μια κινηματογραφική ανασκαφή, που – όπως και η αρχαιολογία – συνθέτει την εικόνα από θραύσματα και ίχνη.
Διάρκεια: 90 λεπτά
Μουσικό φινάλε από τον Γιάγκο Χαιρέτη
Ένα αφιέρωμα στη μνήμη.
Κάτω από το φως του ολόγιομου φεγγαριού, στη σκιά του ιερού δέντρου, περικυκλωμένοι από το μινωικό πνεύμα, συνομιλούμε με ήχους και νότες. Μέσα από έναν μουσικό αυτοσχεδιασμό στο άχρονο του χρόνου, για τη Ζώμινθο του μέλλοντός μας.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα αποδοθούν τιμές στην αρχαιολόγο Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, για την πολυετή και εξαιρετικά σημαντική συμβολή της στην ανασκαφή της Ζώμινθου και την ανάδειξη της πολιτιστικής της αξίας.
Συνδιοργάνωση: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς, Δήμος Ανωγείων και Περιφέρεια Κρήτης
