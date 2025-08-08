ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια μοναδική βραδιά Πανσελήνου στην Αρχαία Ζώμινθο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

Μια μοναδική βραδιά Πανσελήνου θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ζώμινθο το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 και ώρα: 21:00.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

21:00 – 21:30

Προβολή της ταινίας της Διονυσίας Κοπανά: «Το Ίχνος του Χρόνου»

Μια ταινία-ωδή στον χρόνο, τη μνήμη και τη νοσταλγία.

Μέσα από ένα post mortem πορτρέτο του σπουδαίου αρχαιολόγου Γιάννη Σακελλαράκη, η ταινία περιπλανάται στους χώρους της ανασκαφής και στις αφηγήσεις όσων τον γνώρισαν, αναζητώντας το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που έσκαβε για να φέρει στο φως.

Μια κινηματογραφική ανασκαφή, που – όπως και η αρχαιολογία – συνθέτει την εικόνα από θραύσματα και ίχνη.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Μουσικό φινάλε από τον Γιάγκο Χαιρέτη

Ένα αφιέρωμα στη μνήμη.

Κάτω από το φως του ολόγιομου φεγγαριού, στη σκιά του ιερού δέντρου, περικυκλωμένοι από το μινωικό πνεύμα, συνομιλούμε με ήχους και νότες. Μέσα από έναν μουσικό αυτοσχεδιασμό στο άχρονο του χρόνου, για τη Ζώμινθο του μέλλοντός μας.

Διάρκεια: 20 λεπτά

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα αποδοθούν τιμές στην αρχαιολόγο Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, για την πολυετή και εξαιρετικά σημαντική συμβολή της στην ανασκαφή της Ζώμινθου και την ανάδειξη της πολιτιστικής της αξίας.

Συνδιοργάνωση: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς, Δήμος Ανωγείων και Περιφέρεια Κρήτης

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εκβιασμός σε τουριστικό κατάλυμα στα Χανιά: Ζήτησαν...

0
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων. Χθες...

Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την...

0
Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca...

Εκβιασμός σε τουριστικό κατάλυμα στα Χανιά: Ζήτησαν...

0
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων. Χθες...

Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την...

0
Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 9 Αυγούστου έως Παρασκευή 15 Αυγούστου
Επόμενο άρθρο
Ζωνιανά: Γιορτή βοσκού με το μεγαλύτερο κεφαλοτύρι του κόσμου
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εκβιασμός σε τουριστικό κατάλυμα στα Χανιά: Ζήτησαν 700 ευρώ για να μην γράψουν αρνητικές κριτικές

ΠΚ team ΠΚ team -
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων. Χθες...

Σπουδαία διεθνή διάκριση στο Βατικανό για την Ηρακλειώτισσα Μαριάννα Καψετάκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Θα τιμηθεί στα φετινά διεθνή βραβεία Vexillum Giuseppe Sciacca...

Ζωνιανά: Γιορτή βοσκού με το μεγαλύτερο κεφαλοτύρι του κόσμου

ΠΚ team ΠΚ team -
Όσα θα γίνουν στην διοργάνωση που πραγματοποιείται για 12η...

Τα μαθήματα ζωής που πήρε ένας ογκολόγος από τους ασθενείς του: «Να είστε καλοί, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές»

ΠΚ team ΠΚ team -
Στις συζητήσεις τους ο Dr. Mikkael A. Sekeres κρατούσε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST