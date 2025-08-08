Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 9 Αυγούστου έως Παρασκευή 15 Αυγούστου

Με την διοργάνωση του «9ου Φεστιβάλ Πλατείας», την γιορτή της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, την «Γιορτή της Μυζηθρόπιτας» στην Κριτσά, το αφιέρωμα των 100 χρόνων από την γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη – Μάνου Χατζηδάκη στο Βραχάσι,

την ομιλία για το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Φουρνή, τις θερινές συναντήσεις στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, το «1ο Φεστιβάλ Κρηνών» στις Βρύσες, την Κρητική βραδιά στο Καλό Χωριό, την συναυλία για τα 125 χρόνια της Δημοτικής Φιλαρμονικής Νεάπολης,

τις διήμερες εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στην Νεάπολη, την έκθεση ζωγραφικής «Our Crete, την πρόσκληση συμμετοχής στα «6α Μαγειρέματα του δρόμου» καθώς και την πρόσκληση για τα παιδιά που συμμετείχαν στο 14ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, φορείς και σωματεία της περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από το Σάββατο 9 Αυγούστου την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 είναι οι εξής :

9ο Φεστιβάλ Πλατείας (8 – 9 & 10 Αυγούστου) στην Πλατεία Βερντέν στη Νεάπολη

Το « 9ο Φεστιβάλ Πλατείας» υποδέχεται συμπολίτες και επισκέπτες στην Νεάπολη 8 – 9 και 10 Αυγούστου και μας καλεί να γνωρίσουμε και να ακολουθήσουμε τους ήχους και τους ρυθμούς της μεγάλης οικογένειας των κρουστών μουσικών οργάνων.

Σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Jim White, ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης, ο Βαγγέλης Καρίπης, ο Δημήτρης Αγγελάκης,

ο Κωστής Πουλιανάκης, πλαισιωμένοι από σπουδαίους μουσικούς, όπως ο Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), ο Γιώργης Μανωλάκης αλλά και μουσικά σχήματα στα οποία τα Κρουστά έχουν εμφατικό ρόλο, όπως οι «Δυνάμεις του Αιγαίου» , οι “Polis Ensemble” με πλήρη σύνθεση και οι «Δούρειος Ήχος», θα μας συναρπάσουν και θα μας παρασύρουν στον ρυθμό της ζωής – στη δυναμική και αρχέγονη αίσθηση που μόνο τα κρουστά μουσικά όργανα μπορούν να προσφέρουν.

Το «9 ο Φεστιβάλ Πλατείας 2025» σύμφωνα με τους διοργανωτές συμπληρώνεται από πρόγραμμα παράλληλων δράσεων.

Τρία σεμινάρια κρουστών (ένα κάθε μέρα) από τον Βαγγέλη Καρίπη και τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη (από κοινού), από τον Μανούσο Κλαπάκη και από τον Κωστή Πουλιανάκη, ένα σεμινάριο/παρουσίαση για παιδιά από τον Άλκη Πασχαλίδη, μία προσυναυλιακή εκδήλωση με το συγκρότημα «Εν ρυθμώ» και μία παράσταση θεάτρου σκιών με θέμα εμπνευσμένο από τα κρουστά με τον Άθω Δανέλλη και τον θίασό του.

Στο πλαίσιο του 9ου φεστιβάλ Πλατείας, το τριήμερο 8-9-10 Αυγούστου, το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης θα δέχεται επισκέπτες το απόγευμα 6-8.

Στο Φως του Φεγγαριού στο Μουσείο Αγ. Νικολάου – Σάββατο 9 Αυγούστου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, μας προσκαλεί να επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, το Σάββατο 9 Αυγούστου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου και να απολαύσουν τον κήπο του «στο φως του φεγγαριού».

Ώρες : 20:00 έως 24:00.

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 9 Αυγούστου Γιορτή Μυζηθρόπιτας στην Κριτσά

Ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς διοργανώνει την «Γιορτή Μυζηθρόπιτας» το Σάββατο 9 Αυγούστου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς.

Συμμετέχει το συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη.

Ώρα : 21:00

Είσοδος 17 ευρώ (πλήρες μενού χωρίς ποτά)

Σάββατο 9 Αυγούστου Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχασίου «ο Αναύλοχος»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχασίου «Αναύλοχος» διοργανώνει μουσική βραδιά με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης – Μάνος Χατζηδάκης» στο προαύλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βραχασίου.

Συμμετέχουν : π΄ Γεώργιος Κυριακάκης (ομιλία για την μεγαλύτερη Θεομητορική Γιορτή), Γιώργος Πεταλάς (πιάνο), Γεωργία Ροβίθη (πιάνο), Μιχάλης Ροβίδης (κλασσική κιθάρα), Παύλος Φραγκιαδάκης(βιολί, μαντολίνο, μαντόλα).

Ώρα 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Εκδηλώσεις Φουρνής – Καλοκαίρι 2025

Σάββατο 9 Αυγούστου

«Μπουγέλο party» για μικρούς και μεγάλους στο προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής.

Ώρα 17:30

Είσοδος ελεύθερη

Δευτέρα 11 Αυγούστου «Σύλλογος Φουρνιωτών και Φίλων της Φουρνής» Εκδήλωση – Ομιλία

Ο Σύλλογος Φουρνιωτών και Φίλων Φουρνής διοργανώνει εκδήλωση- ομιλία από τον κ. Πάρι Ασανάκη δικηγόρο, νομικό Σύμβουλο του Οικονομικού Πατριαρχείου με τίτλο «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη σύγχρονη εποχή». Θα γίνει μια νομική και κοινωνικοπολιτική προσέγγιση της ιστορικής διαδρομής και των σύγχρονων προκλήσεων του θεσμού και της ομογένειας.

Ώρα :20:30

Δημοτικό Σχολείο Φουρνής

ΠΛΕΑΜ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Θερινές συναντήσεις στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου τον Αύγουστο. Λόγος – Μουσική – Ιστορία – Δημιουργική Απασχόληση

Δευτέρα 11 Αυγούστου : Ωδή στη Σελήνη! Πριν και μετά τον Μίκη: Κ. Πρατσινάκης & συνεργάτες. Μαζί του οι αισθαντικοί και ιδιαζόντως λυρικοί μουσικοί: Αλέξανδρος Αραμπατζόγλου- κιθάρα, τραγούδι, Ανδρέας Βουδούρης πιάνο, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, μπουζούκι, Κωστής Κυριτσάκης, λύρα- μαντολίνο.

Ώρα: 21.00 Αύλειος χώρος Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Είσοδος ελεύθερη

Τρίτη 12 Αυγούστου «1ο Φεστιβάλ Κρηνών» στις Βρύσες

Οι Βρύσες υποδέχονται στις 12 Αυγούστου το «1ο Φεστιβάλ Κρηνών» και το συγκρότημα των Cretan Winds .

Tο Cretan Winds Project παρουσιάζει παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στο μουσικό ιδίωμα της Κρήτης.

Οι μουσικοί του σχήματος : Γιώργος Ζαχαριουδάκης,

Μαρία Λούκα και Στέλιος Συκάκης, «μεταφράζουν» με τον δικό τους τρόπο το παραδοσιακό υλικό προσπαθώντας να ανανεώσουν το παλιό, να το εμπλουτίσουν, και να το εντάξουν δημιουργικά στο σήμερα.

Θα ακουστούν μουσικές και σκοποί από όλη την Ελλάδα. Χορεύουν οι : Εύα Σοκούτη -Άρης Μακρυπόδης ( χοροί :Θράκης, Μακεδονίας, Κρήτης κ.α).

Ώρα :2100 – Πλατεία Πέρα Βρύσης

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Πολιτιστικός – Φυσιολατρικός Σύλλογος Βρυσών.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης.

Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 13 Αυγούστου Αθλητικός Σύλλογος «Πύργος» Καλού Χωριού – Κρητική βραδιά

Ο Αθλητικός Σύλλογος Καλού Χωριού διοργανώνει παραδοσιακό κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Ζωιδάκη στο γήπεδο του Καλού Χωριού.

Ώρα : 21:00

Είσοδος 8 ευρώ.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου

Τετάρτη 13 Αυγούστου

Μια ξεχωριστή συναυλία – αφιέρωμα για τα 125 χρόνια (1900 – 2025) της Φιλαρμονικής Νεάπολης διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φιλαρμονικής Νεαπόλεως.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου στο παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης.

Ώρα έναρξης : 21:00

Είσοδος : Ελεύθερη

Παρασκευή 15 Αυγούστου

Εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του Ιατρείου Φουρνής

Ώρα : 9:00 – 13:00

Δεκαπενταύγουστος στην Νεάπολη 14 & 15 Αυγούστου 2025

Το καθιερωμένο διήμερο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στην Νεάπολη αναμένεται να συγκεντρώσει και φέτος δεκάδες συμπολιτών, αποδήμων και ξένων επισκεπτών στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Πέμπτη 14 Αυγούστου : Παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα του Κώστα Καλλέργη & του Γιώργη Φασουλά, ενώ νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η κατάβαση του ανώμαλου δρόμου του Τιμίου Σταυρού.

Παρασκευή 15 Αυγούστου: Παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.

Συμμετέχει (14 & 15/8) το χορευτικό τμήμα της Σχολής Χορού «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού.

Κεντρική Πλατεία Νεάπολης

Ώρα : 21:00

Διοργάνωση :Δήμος Αγίου Νικολάου-Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης- Περιφέρεια

Κρήτης.

Είσοδος: Ελεύθερη

Παρασκευή 15 Αυγούστου – «Δρήρειος Δρόμος» (10 Km)

Ο «Δρήρειος Δρόμος 2025» θα έχει αφετηρία από την πλατεία Νεάπολης. Η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, ο τερματισμός στις 20:00 και στις 20:30 θα γίνουν οι απονομές στους νικητές. Επίσης θα πραγματοποιηθεί ποδηλατοβόλτα (21 km) με την συνδρομή του ποδηλατικού ομίλου «Δρήρος». Διαδρομή μέσω των παραδοσιακών χωριών.

«Η Κρητική Διατροφή μέσα από Σύγχρονες Συνταγές»

Πρόσκληση συμμετοχής στα «6 α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη φετινή διοργάνωση των «6ων Κρητικών Μαγειρεμάτων του Δρόμου», μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

•Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς.

Το θέμα φέτος είναι «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές».

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν:

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής

• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

• Τοπικοί Σύλλογοι

•Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με μια νέα δυναμική ενότητα:

 Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές και επαγγελματίες έως 30 ετών, που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά με υλικά του τόπου μας.

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους καθώς και από Ειδικό Γαστρονομικό Σήμα «Μεραμπελιώτικης Κουζίνας».

Δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση ή στο διαγωνισμό για να παρουσιάσετε τις γεύσεις και τα προϊόντα σας, να μοιραστείτε την ιστορία πίσω από τη δημιουργία τους και να συμβάλετε ενεργά στην ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού του τόπου μας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 31/08/2025

Πληροφορίες & Συμμετοχές: 28410-89513

Email: tourismos@dimosagn.gr

«Our Crete» Έκθεση ζωγραφικής στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου – Νεάπολη (22 & 29 Αυγούστου Νεάπολη)

Μια ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής φιλοξενήθηκε από τις 4 έως τις 8 Αυγούστου στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου.

Η έκθεση μεταφέρεται στις 22 – 29 Αυγούστου στην πλατεία Νεάπολης θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 12:00 μ.μ – τις 21:00.

Τα έργα που παρουσιάζονται στο κοινό έχουν επιμεληθεί οι καλλιτέχνιδες : Natalia Manannikova Stoyakovic και Ekaterina Petrova.

Είσοδος ελεύθερη.

Παραλαβή κεραμικών έργων των παιδιών που συμμετείχαν στο «14ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου»

Το Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει στα παιδιά που συμμετείχαν στο «14ο Παιδικό Φεστιβάλ» που πραγματοποιήθηκε (28-29/6/) στην Πλαζ του ΕΟΤ και συγκεκριμένα στο εργαστήριο πηλού «Pot Cycle» με υπεύθυνη την κ. Γαβριέλλα Λαζούρα ότι τα κεραμικά που κατασκεύασαν μετά την σχετική επεξεργασία (ψήσιμο) είναι έτοιμα για να τα παραλάβουν οι μικροί καλλιτέχνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο : 28410 -89513 για να ενημερωθούν ή να προσέρχονται στο παλιό Δημαρχείο (οδός Ρ. Καπετανάκη 7) για να παραλαμβάνουν τα έργα τους.

Προβολές κινηματογραφικών ταινιών

Με τις ταινίες «Χελωνονιντζάκια», «The Fantastic 4: Πρώτα Βήματα», «Τρελές Σφαίρες» και «Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως» συνεχίζονται οι προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» της Νεάπολης και «Χριστίνα» Αγίου Νικολάου. Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη.

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«Χελωνονιντζάκια: Μεταλλαγμένος Χαμός» (Ταινία Κινουμένων Σχεδίων –

Μεταγλωττισμένο)

Μετά από χρόνια απομόνωσης από τον κόσμο των ανθρώπων, τα Χελωνονιντζάκια κατάφεραν να κερδίσουν μέσα από τις ηρωικές τους πράξεις, τις καρδιές των Νεοϋορκέζων και να γίνουν αποδεκτοί ως κανονικοί έφηβοι. Αυτή τη φορά, με τη βοήθεια της νέας τους φίλης Έηπριλ Ο’νιλ, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα μυστηριώδες συνδικάτο εγκλήματος, το οποίο σύντομα θα μετατραπεί σε στρατό μεταλλαγμένων.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 09/08

Κυριακή 10/08

Διάρκεια: 1 ώρα και 49 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους (Μεταγλωττισμένο)

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/teenage-

mutant-ninja-turtles-mutant-mayhem/

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«The Fantastic 4: Πρώτα Βήματα» (υπερηρωική – επιστημονικής φαντασίας)

Η νέα ταινία των Marvel Studios παρουσιάζει την “πρώτη οικογένεια” των κόμικς, καθώς αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα. Αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως σελέμπριτι προσωπικότητες, ηρωικοί εξερευνητές, και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, οι 4 υπερήρωες καλούνται να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό και την αινιγματική του Αγγελιοφόρο. Κι αν το σχέδιό του να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους όσοι ζουν σε αυτόν δεν ήταν ήδη αρκετά τρομακτικό, τα πράγματα γίνονται ξαφνικά πολύ προσωπικά.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 09/08

Κυριακή 10/08

Διάρκεια: 2 ώρες και 10 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Διάρκεια : 2 ώρες και 10 λεπτά

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/the-fantastic-

4-first-steps2/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» | Άγιος Νικόλαος

«Τρελές Σφαίρες» (Αστυνομική παρωδία)

Μόνο ένας άνθρωπος έχει τις απαραίτητες ικανότητες… για να ηγηθεί της

αστυνομικής ομάδας και να σώσει τον κόσμο! Ο υπαστυνόμος Φρανκ Ντρέμπιν

Τζούνιορ ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, του θρυλικού Φρανκ Ντρέμπιν,

προσπαθώντας να εξιχνιάσει μία σειρά από εγκλήματα που θα τον βοηθούσαν να

σώσει το αστυνομικό τμήμα.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 09/08

Κυριακή 10/08

Δευτέρα 11/08

Τετάρτη 13/08

Διάρκεια: 1 ώρα και 42 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/the-naked-

gun/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» | Άγιος Νικόλαος

Με την ταινία «Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως» συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η «Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου» σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

«Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως» (Κοινωνικό δράμα)

Στη Βομβάη, η ρουτίνα της νοσοκόμας Πράμπα ταράζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η νεότερη συγκάτοικός της, Ανού, προσπαθεί μάταια να βρει ένα κρυφό σημείο στην πόλη για να μπορεί να απολαύσει την οικειότητα με το αγόρι της. Ένα ταξίδι σε μια παραλιακή πόλη τους επιτρέπει να βρουν ένα χώρο για να εκδηλωθούν οι επιθυμίες τους. Ένα αφηγηματικό ντεμπούτο που θα θυμόμαστε για χρόνια. Λυρικό παραμύθι για ψυχές που αναζητούν σύνδεση και ποίηση μες στην κακοφωνία της κοινωνικής καταπίεσης, γεμάτο συναίσθημα και λαχτάρα, που συνεπήρε το φεστιβάλ Καννών κερδίζοντας το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στην πρώτη συμμετοχή της Ινδίας μετά από δεκαετίες.

Τρίτη 12/08 (21:00)

Διάρκεια: 1 ώρα και 50 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/all-we-

imagine-as-light/