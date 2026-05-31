Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Το 2026 εξελίσσεται σε ακόμη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για τις ελληνικές αερομεταφορές, καθώς ολοένα και περισσότερες ξένες αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας νέα δρομολόγια ή ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία τους σε υφιστάμενες γραμμές.

Παρά την αβεβαιότητα και τους προβληματισμούς που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, για την επάρκεια καυσίμων και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, η εικόνα για την χώρα μας παραμένει ιδιαίτερα θετική, μέχρι τώρα, σε ότι αφορά την πορεία των αεροπορικών συνδέσεων.

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνει και πρόσφατη έκθεση της Alpha Bank, σύμφωνα με την οποία, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα εμφανίζει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών αγορών.

Τα ελληνικά αεροδρόμια, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, υποδέχθηκαν νέους αερομεταφορείς

Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol που παρουσιάζονται στην έκθεση, η χώρα κατέγραψε αύξηση 7% στον μέσο ημερήσιο αριθμό πτήσεων κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 10 Μαΐου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Με μέσο όρο 954 πτήσεις ημερησίως, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 12η θέση μεταξύ των 15 σημαντικότερων αεροπορικών αγορών της Ευρώπης, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 5.084 πτήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική επίδοση ξεπερνά εκείνη πολλών μεγαλύτερων τουριστικών αγορών της Μεσογείου. Η Ισπανία, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 4.757 πτήσεις, κατέγραψε αύξηση μόλις 3%, ενώ η Ιταλία, με 3.544 πτήσεις και πέμπτη θέση στην κατάταξη, σημείωσε αύξηση 4%. Αντίστοιχα, η Πορτογαλία, με 1.145 πτήσεις, κατέγραψε αύξηση 3% και βρέθηκε στην 11η θέση. Η Γερμανία, με 4.273 πτήσεις και τρίτη θέση, εμφάνισε μείωση 2%, ενώ η Γαλλία, με 3.793 πτήσεις και τέταρτη θέση, κατέγραψε πτώση 1%. Μόνο η Πολωνία παρουσίασε υψηλότερο ρυθμό αύξησης από την Ελλάδα, με άνοδο 9%, ενώ παρόμοιες επιδόσεις σημείωσαν η Ιρλανδία και η Δανία.

Τα ελληνικά αεροδρόμια, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, υποδέχθηκαν νέους αερομεταφορείς, επανεκκινήσεις ιστορικών συνδέσεων και σημαντικές αυξήσεις χωρητικότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της χώρας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αμερικής.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς

Ο ΔΑΑ στο επίκεντρο της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου της χώρας και έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης. Μετά το ιστορικό ρεκόρ των 34 εκατομμυρίων επιβατών το 2025, το πρώτο τετράμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,9%, φτάνοντας τα 9,02 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι διεθνείς αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 7,1%.

Μία σημαντική νέα «προσγείωση» της χρονιάς είναι αναμφίβολα της ινδικής IndiGo, η οποία εγκαινίασε τις πρώτες απευθείας τακτικές πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Η εταιρεία συνδέει την Αθήνα με τη Βομβάη και το Δελχί τρεις φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας το νέο Airbus A321XLR και ανοίγοντας μια εντελώς νέα αγορά για τον ελληνικό τουρισμό και τις επιχειρηματικές μετακινήσεις.

Παράλληλα, η TAP Air Portugal επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από δεκατέσσερα χρόνια απουσίας, επαναφέροντας την απευθείας σύνδεση με τη Λισαβόνα. Η πορτογαλική εταιρεία θα πραγματοποιεί πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Αθήνας με την Ιβηρική Χερσόνησο αλλά και τη Λατινική Αμερική μέσω του δικτύου της.

Στους νέους αεροπορικούς συνεργάτες του ΔΑΑ προστίθεται και η ρουμανική AnimaWings, η οποία εγκαινίασε δύο νέες γραμμές προς την Κλουζ-Ναπόκα και την Τιμισοάρα, ενώ η airBaltic ενισχύει τη βαλτική παρουσία της στην ελληνική αγορά με τη νέα σύνδεση Αθήνα – Ταλίν.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν δυναμικά στην ελληνική πρωτεύουσα. Η American Airlines προσέθεσε τη νέα σύνδεση με το Dallas Fort Worth, αυξάνοντας κατά 25% τις πτήσεις της στην Αθήνα, ενώ η Air Canada διευρύνει το πρόγραμμά της προς Τορόντο και Μόντρεαλ. Η United Airlines, η οποία συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, εκτελεί πλέον τρεις καθημερινές πτήσεις προς Νιούαρκ, Ουάσιγκτον και Σικάγο, έχοντας αυξήσει τη χωρητικότητά της κατά περισσότερο από 500% σε σχέση με το 2016.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς. Οι Air China, Juneyao Airlines και Sichuan Airlines ενισχύουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται διαρκώς και τη συνολική χωρητικότητα να αναμένεται να ενισχυθεί κατά περίπου 40% μέσα στο 2026.

Ηράκλειο και Καλαμάτα προσελκύουν νέους αερομεταφορείς

Η δυναμική δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας καταγράφουν επίσης σημαντικές νέες αφίξεις αεροπορικών εταιρειών, διευρύνοντας την απευθείας πρόσβαση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Στο Ηράκλειο, η LOT Polish Airlines εγκαινιάζει νέα σύνδεση με τη Βαρσοβία, πραγματοποιώντας τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις με Boeing 737 MAX 8, ενώ η Smartwings Hungary συνδέει για πρώτη φορά το Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας με την κρητική πρωτεύουσα. Οι νέες αυτές συνδέσεις ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Κρήτη.

Στην Καλαμάτα, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πύλες εισόδου της χώρας, η Wizz Air ξεκινά για πρώτη φορά πτήσεις, εγκαινιάζοντας τη γραμμή Τίρανα – Καλαμάτα. Παράλληλα, η Condor προσθέτει νέα σύνδεση από το Αμβούργο, ενώ η Jet2 ενισχύει τη βρετανική αγορά με νέες πτήσεις από το Λονδίνο Gatwick και το Εδιμβούργο.

Σημαντικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη διαδραματίζουν και τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece

Η Fraport Greece ενισχύει τη θέση των περιφερειακών αεροδρομίων

Σημαντικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη διαδραματίζουν και τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Η Θεσσαλονίκη, παρά το μικρό πλήγμα που δέχθηκε από την απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στην πόλη, συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, με την easyJet να προσθέτει νέες συνδέσεις προς το Άμστερνταμ και το Μπρίστολ.

Την ίδια ώρα, τα νησιωτικά αεροδρόμια της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, της Κω και της Σαντορίνης συνεχίζουν να προσελκύουν νέες συνδέσεις και αυξημένες συχνότητες από εταιρείες όπως οι Jet2, easyJet, Ryanair, Condor και Wizz Air. Η ενίσχυση των δρομολογίων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πολωνία και τις σκανδιναβικές χώρες επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή ζήτηση για τους ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς.