«Μιραμπέλλο 2026» : Πρόγραμμα Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αγίου Νικολάου

Το καλοκαίρι έφτασε και ο Δήμος μας μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη – ανοιχτή σκηνή πολιτισμού.

Με πυξίδα την εξωστρέφεια, την ποιότητα και τη συμπερίληψη, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που φιλοδοξεί να αγγίξει κάθε ηλικία και κάθε ενδιαφέρον.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής. Να συναντηθούμε ξανά στους δημόσιους χώρους, στις δημοτικές μας κοινότητες, να μοιραστούμε συγκινήσεις και να δημιουργήσουμε νέες, όμορφες αναμνήσεις. Η παρουσία και η συμμετοχή σας είναι η δύναμη και η έμπνευση για κάθε μας προσπάθεια.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

ΜΑΪΟΣ 2026

16/5 Σύλλογος Φροντίδας Μητρότητας «Παναγία η Παντάνασσα»

Εκπαιδευτικό συνέδριο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

«Άνδρα μοι έννεπε, Μούσα…» από την Ομηρική Χίο στο Λασίθι

Κινηματοθέατρο REX Ώρα 18:00.- Είσοδος ελεύθερη

18/5 Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Διεθνής Ημέρα Μουσείων Διάλεξη με τίτλο :«Ολούς»

Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου Ώρα 20:00. – Είσοδος ελεύθερη

25-29/5 «ΑΣΦΑΛΕΣ ΒΗΜΑ»

Εκπαιδευτική – βιωματική δράση για την μετακίνηση των μαθητών της Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού από το σπίτι προς το σχολείο και αντίστροφα.

Συμμετέχουν τα : 1ο – 2ο – 3ο – 4ο – 5ο Δημοτικά Σχολεία Αγίου Νικολάου.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου. Την δράση στηρίζουν το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

30/5 Καλοκαιρινή Συναυλία Δημοτικής Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου

Συμμετέχει η παιδική ορχήστρα Φιλαρμονικής

Πλαζ ΕΟΤ Ώρα 20:00 – Είσοδος ελεύθερη

31/5 Νεάπολη, Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

«Το μυστικό του Χαρτογράφου», για παιδιά Δημοτικού

Δημοτικός Κήπος Νεάπολης Ώρα 10:00 – Είσοδος ελεύθερη

31/5 Σύλλογος Μικρασιατών & Ποντίων Μεραμβέλλου «Η ΜΠΑΝΤΑ»

Προβολή ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη

Παρουσίαση – Ομιλία Νίκος Ασλανίδης

Κινηματοθέατρο REX Ώρα 18:30 – Είσοδος ελεύθερη

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

6/6 Νεάπολη, ΑΜΚΕ Mikrographie – Πολιτιστική Λαογραφική Εταιρία Επάνω

Μεραμβέλλου

«Οι μαντιναδόρησσες του Λασιθίου»

Παρουσίαση βίντεο πορτραίτων γυναικών – μαντινιαδορισσών-Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας της Μαρίλης Ζάρκου.

Ομιλητές: Γ. Μαυροειδής. εκπαιδευτικός

Ελένη Βιτσεντζάκη, Εκπαιδευτικός

Δήμητρα Δερμιτζάκη, σκηνοθέτης

Μαρίλη Ζάρκου, φωτογράφος

Χώρος: Αύλειος χώρος Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης

Ώρα: 20.30 Είσοδος ελεύθερη

6/6 ΚΔΑΠ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Έκθεση παιδικής ζωγραφικής

«Όταν τα παιδιά ζωγραφίζουν , ο κόσμος γίνεται πιο όμορφος»

Διάρκεια: Σάββατο 6 Ιουνίου, ώρα 19:00, Κυριακή 7 Ιουνίου ώρες 17:00 –

21:00

MUSEO TZORTZI -Είσοδος ελεύθερη

7/6 «ΓΙΟΡΤΗ ΑΘΛΗΤΗ»

Τελετή βράβευσης αθλητριών, αθλητών, προπονητών, αθλητικών σωματείων, Συλλόγων Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίοι διακρίθηκαν το 2025 για τις επιδόσεις τους σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό, Βαλκανικό και Πανελλήνιο επίπεδο.

Κινηματοθέατρο REX Άγιος Νικόλαος – Ώρα : 19:00

10/6 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Ροδινός: ο θρυλικός λυράρης»

Μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο

Σκηνοθεσία, Έρευνα, Κείμενο: Μπλέτας Γιάννης

Λίμνη Βουλισμένη Ώρα 21:00 – Είσοδος ελεύθερη

13/6 15ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Νικολάου

«Ταξίδι στον κόσμο»

Πλαζ ΕΟΤ Ώρα :17:00 – Είσοδος ελεύθερη

14/6 15ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Αγίου Νικολάου

«Ταξίδι στον κόσμο»

Πλαζ ΕΟΤ Ώρα : 17:00 – Είσοδος ελεύθερη

18 – 19/6 Μπάσκετ 3×3 Άγιος Νικόλαος

Λίμνη Αγίου Νικολάου

20/6 Πινές – Πολιτιστικός Σύλλογος Πινών «Ο ΜΥΛΟΣ» – «Κλήδονας»

Γιορτή του Κλήδονα με το συγκρότημα του Δημήτρη Μπετίνη

Κάτω Πινές, Ώρα 21:00

22/6 Η Τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση – Μουσική στην κοινότητα

Παράσταση μουσικού θεάτρου με θέμα «Οδύσσεια: Η επιστροφή»

Σκηνοθεσία: Μάγδα Δήμου, Ηθοποιός: Εμμανουήλ Στεφανουδάκης

Μουσικοί: Δερμιτζάκης Γιάννης, Γιάννης Χαλκιαδάκης, Laurin Hamalainen, Bernhard Irthling, Φραγκίσκος Κοκοβλής.

Διδασκαλία κρουστών και συντονισμός ομάδας κρουστών: Γιάννης Παπατζανής, Ανθή Φουρκή, Μαρία Κεφαλουδάκη.

Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ώρα : 21:00 – Είσοδος ελεύθερη

24/6 Έναρξη 2ου Φεστιβάλ Κρηνών – Καλό Χωριό

Η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση – Μουσική στην Κοινότητα & Δημοτική Χορωδία Δήμου Αγίου Νικολάου

Τα τρία αγαθά της Γης : Σίτος, Οίνος, Έλαιον

Η βιωματική σύνδεση του λαϊκού πολιτισμού με την καρποφορία της Γης και τη γονιμότητα.

Μουσικοί: Γιάννης Σίνης, Νίκος Λάππας, Γιάννης Χαλκιαδάκης, Μανώλης Κανακάκης, Δημήτρης Σγουρός, Μαρία Κεφαλουδάκη, Ανθή Φουρκή, Μανώλης Πάγκαλος και Παπατζανής Γιάννης.

Πύργος (πηγές) Ώρα: 20:30 – Είσοδος ελεύθερη

26/6 έως 5/7 Έκθεση ζωγραφικής «Χρώματα των εποχών»

Ζωγράφος: Νίκος Κουλουράς

Παλιό Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου – κάθε απόγευμα 18:00-20:30 – Είσοδος ελεύθερη

26/6 Ωδείο Τέχνης& Σχολή Χορού Dance Project – «Art Project live»

Πλαζ ΕΟΤ Ώρα : 21:00 – Είσοδος ελεύθερη

27 – 28/6 Ιουνίου Βeach Volley

Παραλία (κάτω από το Γήπεδο Ποδοσφαίρου)

27/6 Καλό Χωριό, Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού – «1η Γιορτή Κρεμμυδιού»

Ζωντανή μουσική με το συγκρότημα του Κωστή Βλάση.

Πύργος (πηγές) Ώρα: 20:30

27/6 Βραχάσι, Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΝΑΥΛΟΧΟΣ»

Λαϊκή & Ρεμπέτικη βραδιά

Γιάννης Μπορπουδάκης Μπουζούκι – τραγούδι

Γιώργος Παντελάκης Μπουζούκι – τραγούδι

Λευτέρης Τσιτουρής Ακορντεόν τραγούδι

Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Βραχασίου Ώρα :20:30

27/6 Έξω Λακώνια, Πολιτιστικός Σύλλογος Έξω Λακωνίων – «Κλήδονας»

Συμμετέχει το συγκρότημα του Μιχάλη Κουνάλη

Δημοτικό Σχολείο Έξω Λακωνίω Ώρα: 21:00

27/6 Δημοτική Χορωδία Δήμου Αγίου Νικολάου & Ωδείο Τέχνης

«Τραγούδια σε μετάφραση»

Πλαζ ΕΟΤ Ώρα :20:30 – Είσοδος ελεύθερη

27/6 Σχολή χορού Little Feet Company

Χοροθεατρική Παράσταση «Όνειρα πέρα από το φως»

Κινηματοθέατρο REX Ώρα: 19:30

28/6 Σχολή χορού Little Feet Company

Χοροθεατρική Παράσταση «Όνειρα πέρα από το φως»

Κινηματοθέατρο REX – Ώρα : 19:30

28/6 «Χορωδία Αγγέλων Ωδή» του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων

Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου

«Όταν η αγάπη γίνεται τραγούδι», Μαέστρος Κική Καγιαβά

Λίμνη Βουλισμένη Ώρα: 20:00 – Είσοδος ελεύθερη

30/6 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικό Σχολείο Λασιθίου

Συναυλία με τους LOCOMONDO

Συμμετέχουν τμήματα του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου

Πλαζ ΕΟΤ Ώρα 20:00