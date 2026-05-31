Ηράκλειο:Ψήφισμα για τον θάνατο της Μαρίκας Δασκαλάκη από τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Το Δ.Σ. του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του αγαπητού μέλους μας, Μαρίκας Δασκαλάκη.

Εκτιμώντας το ξεχωριστό ήθος της, την πλούσια κοινωνική της προσφορά, όσο και τη μακρόχρονη παρουσία και ανιδιοτελή προσφορά της στο «Σύνδεσμο», και σε ένδειξη πένθους, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία,

2. Να καταθέσει, αντί στεφάνου στη μνήμη της, το χρηματικό ποσό των 200€ προς ωφελούμενες

γυναίκες-θύματα βίας, που στηρίζει ο «Σύνδεσμος»,

3. Να γίνει ειδική αναφορά στο όνομά της στην επόμενη Ολομέλεια του Φορέα,

4. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Το Δ.Σ. του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους της.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΙΡΗ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ