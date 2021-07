Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Οκτώ προπτυχιακά και 51 Μεταπτυχιακά προγράμματα

Οκτώ Προπτυχιακά και 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, εκ των οποίων 3 για πρώτη φορά, προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως από την ηλικία, από το εάν εργάζονται ή όχι, αλλά και από το μέρος που διαμένουν, μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου (www.eap.gr).

Επιπλέον, το ΕΑΠ προσφέρει, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και μη, φοιτητές και απόφοιτους Λυκείου, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, μεμονωμένα, μία ή περισσότερες από τις 367 Θεματικές Ενότητες, χωρίς την υποχρέωση ολοκλήρωσης του σχετικού Προγράμματος Σπουδών.

Η επιλογή για την παρακολούθηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων και των Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και χωρίς εξετάσεις ή κλήρωση.

Οπως ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα, το ΕΑΠ, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 θα προσφέρει τα εξής νέα εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικονομική συμμετοχή:

• «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής» (PROTECTION OF CULTURAL HERITAGEAND MONUMENTS OF NATURE FROM THEEFFECTS OF CLIMATE CHANGE – CCC) σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Γλώσσα παρακολούθησης του Προγράμματος τα αγγλικά.

• «Data Science and Machine Learning (DAMA)». Γλώσσα παρακολούθησης τα αγγλικά.

• «Ευρωπαϊκό Δίκαιο», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου. Γλώσσα παρακολούθησης τα ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ, επικοινωνήστε καλώντας το 2610 – 367600 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στο: info@eap.gr

Για να δείτε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εγγραφής πατήστε εδώ.