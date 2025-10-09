ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά εξαγωγών και εισαγωγών τον Αύγουστο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πώς κινήθηκαν εξαγωγές και εισαγωγές το 8μηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σε 21.698,6 εκατ. ευρώ (23.826,0 εκατ. δολάρια) ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 έναντι 22.150,2 εκατ. ευρώ (23.707,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,0%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 644,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 448,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε στο ποσό των 53.516,4 εκατ. ευρώ (59.259,8 εκατ. δολάρια) έναντι 55.902,1 εκατ. ευρώ (60.387,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,3%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.466,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.318,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε στο ποσό των 31.817,8 εκατ. ευρώ (35.433,8 εκατ. δολάρια) έναντι 33.751,9 εκατ. ευρώ (36.679,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 5,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 822,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 870,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Το εμπορικό έλλειμμα τον Αύγουστο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 2.100,3 εκατ. ευρώ (2.412,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.585,8 εκατ. ευρώ (2.808,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 7,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 39,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0% σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε στο ποσό των 5.450,6 εκατ. ευρώ (6.321,0 εκατ. δολάρια) έναντι 6.263,2 εκατ. ευρώ (6.862,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 13,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 173,8 εκατ.

ευρώ, δηλαδή 3,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 222,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 ανήλθε στο ποσό των 3.350,3 εκατ. ευρώ (3.908,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.677,4 εκατ. ευρώ (4.053,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,9%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 181,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 7,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 183,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2024.

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης...

0
Δυναμική ανάπτυξη του μεγαλύτερου δικτύου δημόσιας φόρτισης στη χώρα. Η...

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος τα χρέη για...

0
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμορφώνει πλήρως το Κληρονομικό Δίκαιο, καθιερώνοντας...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
