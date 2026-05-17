ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ενημέρωση σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων στην πόλη του Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάστηκαν δυσχέρειες στην ομαλή εκτέλεση της αποκομιδής απορριμμάτων σε ορισμένα σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου, γεγονός που οφείλεται σε σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η Υπηρεσία Καθαριότητας και η Υπηρεσία Οχημάτων.

Συγκεκριμένα, λόγω της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος, τα μικρά απορριμματοφόρα που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση και στενό οδικό δίκτυο παρουσίασαν επαναλαμβανόμενες μηχανικές βλάβες, επηρεάζοντας προσωρινά το πρόγραμμα αποκομιδής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας του στόλου και την ομαλοποίηση της αποκομιδής, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας καθαριότητας.

Παράλληλα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ήδη δρομολογήσει, από τον Μάρτιο του 2024, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ενίσχυση και ανανέωση του στόλου οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η παραλαβή νέου μικρού οχήματος, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόσβασης στο κέντρο της πόλης.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των πολιτών για τη συγκεκριμένη συγκυρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο για την άμεση αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αποκομιδής, όσο και για τη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας και της εικόνας της πόλης.
Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για...

Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί ένα από τα κορυφαία...

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την 85η επέτειο...

Στ. Αρναουτάκης: Η αυτοθυσία του Κρητικού λαού εκπέμπει διαχρονικά...

