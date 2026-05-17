Η Βουλγαρία έγραψε ιστορία στη Eurovision – Ξεσήκωσε το κοινό ο Akyla – Τα highlights του τελικού

Dara from Bulgaria holds up the trophy after winning the Grand Final of the 70th Eurovision Song Contest in Vienna, Austria, Sunday, May 17, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026 με το «Bangaranga» της Dara, κατακτώντας την πρώτη θέση με 516 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς.

Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, καθώς συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς σε έναν τελικό που επιφύλασσε αρκετές ανατροπές. Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με 25 χώρες να ανεβαίνουν στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού.

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, ενώ τον σχολιασμό για το BBC ανέλαβε, όπως κάθε χρόνο, ο Graham Norton.

Πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, τα μεγαλύτερα φαβορί θεωρούνταν η Φινλανδία και η Αυστραλία, με την Ελλάδα να ακολουθεί τρίτη. Ο Akylas εμφανίστηκε έκτος, μια θέση όχι ιδιαίτερα αβανταδόρικη στο διαγωνισμό. Παρόλαυτά, ο Akylas κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό αλλά και τα social media. Όγδοη με σειρά εμφάνισης είδαμε την Αυστραλία.

Η σκηνική παρουσία της Goodrem εντυπωσίασε τόσο τους θεατές όσο και τον Γιώργο Καπουτζίδη ως σχολιαστή, ο οποίος ανέφερε πως, είχαν χρόνια να δουν τέτοιο star quality και τέτοια υποδοχή από το κοινό.

Ισχυρό ανταγωνισμό παρουσίασε και η Φινλανδία, με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen να αποσπούν θερμό χειροκρότημα για την ερμηνεία του «Liekinheitin». Στα social media, αρκετοί χρήστες εμφανίζονταν πεπεισμένοι ότι η νίκη θα κατέληγε στη σκανδιναβική χώρα, θεωρώντας την εμφάνιση μία από τις πιο δυνατές της βραδιάς.

Η εικόνα όμως άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των ψήφων των διεθνών επιτροπών. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας των 35 juries, η Βουλγαρία βρισκόταν στην κορυφή με 204 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούσαν Αυστραλία και Δανία με 165 βαθμούς, ενώ ακολουθούσαν η Γαλλία με 144 και η Φινλανδία με 141 βαθμούς.

Η αγωνία κορυφώθηκε με την ανακοίνωση της τηλεψηφοφορίας, όταν το Ισραήλ έλαβε 220 βαθμούς από το κοινό και πέρασε προσωρινά στην πρώτη θέση της κατάταξης με 343 βαθμούς συνολικά. Κάπου εκεί σημειώθηκε και μια από τις πιο έντονες και φορτισμένες στιγμές της βραδιάς, με το κοινό να γιουΤελικά, ο διαγωνισμός μας ετοίμαζε άλλη μία ανατροπή.

Η Βουλγαρία διατήρησε τελικά το προβάδισμά της και η Dara κατέκτησε τη νίκη με το «Bangaranga», χαρίζοντας στη χώρα την πρώτη της νίκη στην ιστορία του διαγωνισμού. Η τραγουδίστρια ξέσπασε σε δάκρυα τη στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος.

Η ελληνική συμμετοχή, με τον Akyla και το «Ferto», κατέλαβε τη 10η θέση με 220 βαθμούς. Από αυτούς, οι 147 προήλθαν από την τηλεψηφοφορία του κοινού και οι 73 από τις εθνικές επιτροπές.

Η Κύπρος, εκπροσωπούμενη από την Antigoni και το «Jalla», τερμάτισε στη 19η θέση με συνολικά 75 βαθμούς, εκ των οποίων οι 34 προήλθαν από το televoting.

Λιγότερο θετική ήταν η βραδιά για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Look Mum No Computer. Ο μουσικός, κατά κόσμον Sam Battle, παρουσίασε το «Eins, Zwei, Drei» σε μια σκηνική εμφάνιση που δεν έπεισε σχεδόν κανέναν, φτάνοντας στην τελευταία θέση με έναν πόντο!