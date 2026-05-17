ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ: Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο δρόμος για την Ελλάδα του 2030

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Oι εκλογές θα γίνουν το 2027, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας» – «Είναι χρέος μας να λέμε και μεγάλα όχι»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030». Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως διαπίστωσε «την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία επτά χρόνια, αλλά και την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα πρέπει να γίνουν». Υπενθύμισε επίσης την πρώτη του συμμετοχή σε συνέδριο της ΝΔ, το 1986, λέγοντας πως τότε «πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας».

«Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για όσα έχει κάνει η παράταξή μας τα τελευταία επτά χρόνια», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πολιτική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στους στόχους του 2030.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «υγιή προβληματισμό» σχετικά με το πώς η παράταξη μπορεί να γίνει καλύτερη και να διορθώσει αστοχίες, προσθέτοντας ότι «είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη».

Αναφερόμενος στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισήμανε ότι «η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο εργοτάξιο» και πως «έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε, σε όλη την Ελλάδα». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τομέα της ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς τον «δυνατό χαρτί για την οικονομική και γεωπολιτική μας αναβάθμιση».

«Αυτό που μας διαχωρίζει από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι η δυνατότητα μας να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον, δημογραφικό, τεχνητή νοημοσύνη, γεωπολιτικές κρίσεις».

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με...

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο...

Μητσοτάκης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το «έξυπνο...

"Η επόμενη περίοδος, μέχρι το 2030, είναι περίοδος κοσμοϊστορικών...

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
