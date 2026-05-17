ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη 19χρονου με κάνναβη και κοκαΐνη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (16.05.2026) το απόγευμα στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημα και ακολούθησε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, μικροποσότητα κάνναβης, (2) τρίφτες κάνναβης, (18,5) γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό των (1.745) ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

