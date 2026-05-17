Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Μάχης Κρήτης στην εκδήλωση τιμής και μνήμης από την Π.Ε. Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο τιμήθηκε σήμερα από τις αρχές του τόπου η 85η επέτειος από τη Μάχη της Κρήτης που οργάνωσε η Π.Ε. Ηρακλείου.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. Τίτου όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος.
Για το ιστορικό της Μάχης της Κρήτης μίλησε η εκπαιδευτικός στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Μαρία Χονδροζουμάκη.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κ. Μεθόδιο Βερνιδάκη και τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο της «Μάχης Κρήτης» από: την Υποπρόξενο Μ. Βρετανίας στην Κρήτη Αριστέα Χουρδάκη, τον Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκο Παρασύρη που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τον εκπρόσωπο του Διοικητή Φρουράς Ηρακλείου-Διοικητή 44ης Σ.Δ.Ι., εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, κομμάτων, φορέων, και ενώσεων αποστράτων.

Το παρόν στην κατάθεση στεφάνων έδωσαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Συριγωνάκης, Νίκος Ξυλούρης και Στέλιος Βοργιάς, εκπρόσωποι της Παγκρήτιας Ένωσης Χοροδιδασκάλων ενώ τιμές απέδωσαν παιδιά από το 6ο και 44ο δημοτικό σχολεία Ηρακλείου.

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των τεσσάρων συμμαχικών κρατών Ελλάδας, Μ. Βρετανίας, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας από την Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου.
Δήλωση-μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την 85η επέτειο από την Μάχη της Κρήτης

Στ. Αρναουτάκης: Η αυτοθυσία του Κρητικού λαού εκπέμπει διαχρονικά μήνυμα καταπολέμησης του ολοκληρωτισμού και των μισαλλόδοξων ιδεολογιών

Η 85η Επέτειος της Μάχης της Κρήτης σηματοδοτεί μια από τις ενδοξότερες σελίδες της εθνικής μας ιστορίας. Η αυτοθυσία του Κρητικού λαού για τα ιδανικά της ελευθερίας και της
ανεξαρτησίας υψώνεται ως ένας φάρος, που εκπέμπει διαχρονικά το φωτεινό μήνυμα της καταπολέμησης του ολοκληρωτισμού και των μισαλλόδοξων ιδεολογιών.

Σε μια χρονική περίοδο, κατά την οποία τείνει να γίνει κανονικότητα η πολεμική αναμέτρηση σε παγκόσμια κλίμακα, η σημερινή επέτειος υπενθυμίζει αφενός τα δεινά του πολέμου, αφετέρου τα αγαθά της ειρήνης.
Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμούμε τη μνήμη και το αδούλωτο φρόνημα των Κρητικών που θυσιάστηκαν τον Μάιο του 1941 στον βωμό της παράλογης ναζιστικής βίας, καθώς ο αγώνας τους συνιστά πράξη ύψιστης ευθύνης στο διηνεκές.

