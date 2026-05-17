Απολογισμός Δράσεων Τμήματος Τροχαίας Χανίων κατά το Πρώτο Τετράμηνο του 2026

Στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονεί η Διευθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την υιοθέτηση ασφαλών κυκλοφοριακών συμπεριφορών, το Τμήμα Τροχαίας Χανίων συνεχίζει τις συντονισμένες δράσεις του στο πεδίο της ενημέρωσης των πολιτών, του ελέγχου της οδηγικής συμπεριφοράς και της βεβαίωσης επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται τόσο με την πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων όσο και με τη σοβαρότητα των τραυματισμών σε αυτά.

Ειδικότερα, κατά το Α΄ Τετράμηνο 2026 διαπιστώθηκε μείωση κατά 61,90% στο σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συγκεκριμένα, δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα (έναντι 2 στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι), τα σοβαρά τροχαία μειώθηκαν από 2 σε 1, ενώ τα ελαφρά από 17 σε 7, ήτοι μείωση κατά ποσοστό 58,8%.

Διενεργήθηκε εκτεταμένος αστυνομικός έλεγχος τόσο στο αστικό κέντρο όσο και στην ενδοχώρα, με έμφαση σε παραβάσεις που συνδέονται αιτιωδώς με την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων και τη βαρύτητα των συνεπειών τους.

Οι διενεργηθέντες έλεγχοι τόσο στον αστικό ιστό όσο και στην ενδοχώρα των Χανίων αυξήθηκαν κατά 15,99% .

Οι βεβαιωθείσες παραβάσεις τετραμήνου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν:

• μη χρήση ζώνης 552 (έναντι 403 πέρυσι)

• μη χρήση κράνους 339 (έναντι 336 πέρυσι)

• οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος 169 (έναντι 295)

• οδήγηση με χρήση κινητού τηλεφώνου 264 (έναντι 240 πέρυσι)

• στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης 268 (έναντι 573 πέρυσι)

Επιπλέον στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για ευαισθητοποίηση του κοινού, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δράσεις ενημέρωσης σε σχολεία της περιοχής, με επισκέψεις αστυνομικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 45 ενημερωτικές δράσεις (έναντι 10 πέρυσι) τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 3.870 μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και πολίτες.

Κατά τις εν λόγω δράσεις παρουσιάστηκαν:

• Κανόνες οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς κυκλοφορίας

• Οι συνέπειες της αμέλειας και της παράβασης των κανόνων κυκλοφορίας

• Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (κράνος, ζώνη ασφαλείας)

• Υλικό ευαισθητοποίησης για μαθητές και γονείς

Μέσα από το σύνολο των δράσεων αυτών επιχειρείται η περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η ασφαλής μετακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου .