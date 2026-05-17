Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για τη Μάχη της Κρήτης

Η Μάχη της Κρήτης αποτελεί ένα από τα κορυφαία ορόσημα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, μια στιγμή όπου ο λαός του νησιού απέδειξε ότι η ελευθερία δεν είναι απλώς ιδέα, αλλά βίωμα και χρέος. Η ανιδιοτελής στάση των Κρητικών, η αυταπάρνηση και η συλλογική τους αντίσταση απέναντι στη ναζιστική θηριωδία, εξακολουθούν να φωτίζουν τον δημόσιο βίο μας ως υπόμνηση ότι η δημοκρατία απαιτεί διαρκή εγρήγορση και ενεργή υπεράσπιση.

Στη σημερινή συγκυρία, όπου η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από νέες μορφές βίας, διχασμού και ανασφάλειας, η επέτειος της Μάχης της Κρήτης υπενθυμίζει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τόσο το τίμημα του πολέμου όσο και την ανεκτίμητη αξία της ειρήνης. Το παράδειγμα των προγόνων μας δεν αποτελεί απλώς ιστορική μνήμη· αποτελεί ηθικό προσανατολισμό για το παρόν και το μέλλον.

Ως Δήμος Χερσονήσου τιμούμε βαθύτατα όλους όσοι αντιστάθηκαν, πολέμησαν και θυσιάστηκαν τον Μάιο του 1941. Τιμούμε επίσης τις οικογένειές τους, που κράτησαν ζωντανή την ιστορική αλήθεια και το αδούλωτο φρόνημα της Κρήτης. Η μνήμη τους μας δεσμεύει να υπηρετούμε με συνέπεια τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον άνθρωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Χερσονήσου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την ιστορική γνώση, την καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και την ανάδειξη των αγώνων του τόπου μας. Η Μάχη της Κρήτης δεν είναι απλώς μια σελίδα του παρελθόντος. Είναι μια ζωντανή παρακαταθήκη που μας καλεί να στεκόμαστε όρθιοι απέναντι σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού και μισαλλοδοξίας.